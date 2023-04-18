普京突至乌克兰两个被占领区

乌克兰/俄罗斯/普京

俄罗斯总统普京突然在乌克兰部分地区现身，官方报告普京视察在当地作战的俄罗斯军队。俄罗斯指该地区是俄罗斯去年吞并的领土。因世界工业七国集团外长在日本开会谴责俄罗斯在白俄罗斯部署核武器的计划，普京的新动向或显示向G7挑战。

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路透社今天引述俄罗斯总统府克里姆林宫报告说，普京访问了乌克兰赫尔松和卢甘斯克地区，在赫尔松普京参加了一次军事指挥会议，并在卢甘斯克参观了俄罗斯的国民警卫队总部。

克里姆林宫没有说明普京是在何时访问上述地区。

据俄罗斯官方称，普京在南部的赫尔松听取了空降兵和“第聂伯河”集团军指挥官以及其他高级军官的汇报，俄军向普京介绍了南部赫尔松和扎波罗热地区的情况。

东部的赫尔松、扎波罗热和卢甘斯克是普京去年 9 月宣布吞并的四个地区中的三个。

乌克兰及其西方国家拒绝俄罗斯的吞并。实际上俄罗斯军队只控制了乌克兰东部等地部分地区。

去年 11 月，俄罗斯军队从地区首府赫尔松市撤退，并一直在第聂伯河对岸加强阵地，以防乌克兰发动反攻。

自俄罗斯军队 14 个月前入侵乌克兰以来，许多西方领导人前往基辅访问乌克兰总统泽连斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 。普京很少到俄罗斯控制下的乌克兰部分地区现身。

不过于上个月，普京访问了克里米亚地区和马里乌波尔市。

俄罗斯称，去年 2 月 24 日在乌克兰发起的“特别军事行动”对于保护俄罗斯安全免受莫斯科所认为充满敌意和侵略性的西方国家的影响是必要的。

但乌克兰及其西方盟友谴责俄罗斯正在发动一场旨在夺取领土的无端侵略战争。

据路透社，俄罗斯的冬季军事进攻未能取得太大进展，俄罗斯部队在东部和南部的一系列战斗中陷入困境，进展渐进但微不足道。俄罗斯与乌克兰双方都付出了巨大的代价。

路透社指出，经过数月的消耗战后，人们早就预料到乌克兰将会发起反攻。

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