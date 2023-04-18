莫斯科警告美国大使不要在俄罗斯进行“颠覆活动”

政治

欧洲 – 俄罗斯外交部召见美国驻俄罗斯大使琳恩∙特雷西(Lynne Tracy)并向其表示抗议。俄罗斯在一份公报中表示，特别要指出的是，美方任何旨在在俄罗斯社会挑拨离间、利用外交使团隐瞒颠覆活动的行为都将受到严惩。

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在俄方看来，他谴责美国、英国和加拿大对俄罗斯“内政”的“公然干涉”。西方国家对乌武器供应的延续性、针对克里米亚地区的态度及俄罗斯的经济制裁使得俄罗斯和西方关系越来越紧张。

根据俄罗斯 3 月底通过的新外交政策学说，美国及其西方盟友甚至被认为是莫斯科“生存威胁”的煽动者，这预示着两个阵营之间破裂加深。

4月17日，俄国一家法院对反对派政治人物兼记者弗拉基米尔·卡拉-穆尔扎（Vladimir Kara-Murza）做出25年重刑判决。美国驻俄大使琳恩∙特雷西(Lynne Tracy)、英国驻俄大使布朗纳特（Deborah Bronnert）和加拿大驻俄大使艾莉森·勒克莱尔（Alison LeClaire）一起到庭，让莫斯科非常恼火。

法新社报道说，俄方召见三位大使目的是让他们三个人“记住外交官应该做什么，不应该做什么”。给反对派政治人物弗拉基米尔·卡拉-穆尔扎 (Vladimir Kara-Mourza) 的定罪激起了西方国家的愤怒，他们特别谴责“滥用司法权力”以致“极其严厉”的判决。

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