18日普京突然出现在赫尔松前线

军事

欧洲 – 拍摄的影视显示，俄罗斯总统普京4月18日突然现身俄军占领的两个乌克兰地区，并与当地的俄军将领进行了谈话。与此同时，俄军在乌东城市巴赫穆特的战事进一步加剧，炮击和空袭还在持续。普京3月18日曾巡防了俄军占领的克里米亚半岛及乌东港都马里乌波尔。乌克兰国防部和总统府顾问均对此严词谴责。

广告 继续浏览后续

普京在那里参加了军事指挥会议，并听取了指挥官奥列格马卡列维奇上将（Oleg Makarevich）和米哈伊尔捷普林斯基上将（Mikhail Teplinsky）的报告。

据俄罗斯媒体和国际主流媒体报道，克里姆林宫周二发表声明说，普京先是在乌克兰南部的赫尔松州视察了俄军“第聂伯”部队，并在其参谋部听取了部队指挥官以及空降部队指挥官的报告。普京随后又前往乌东卢甘斯克州由俄罗斯支持的分离分子成立的所谓“卢甘斯克人民共和国”的“东方”国民警卫队，听取了当地俄军指挥官有关当地局势的报告。

“我听取你们对局势发展的看法、听取你们的意见、并交流情况是很重要的，”路透社引述普京的话说。

赫尔松、扎波罗热、卢甘斯克和顿涅茨克是俄罗斯去年9月通过被基辅和西方国家斥为虚假公投的方式而吞并的四个乌克兰州。目前俄军只是控制这四个州的部分地区。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅