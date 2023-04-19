乌克兰敖德萨遭俄无人机群攻

乌克兰/俄罗斯/敖德萨

据乌克兰敖德萨当地军事当局说，俄罗斯军队发动Shahed-136/131无人机周二晚上对敖德萨地区展开袭击。当地防空守军击落了大部分无人机，袭击幸好没有造成人员伤亡。

广告 继续浏览后续

法新社今天引述敖德萨地区军事当局周三的一份声明："由于乌克兰国防部队的成功狙击，大部分敌方无人机被摧毁，但不幸的是有一座公共建筑被无人机击中。据该报告，此番袭击没有人员伤亡的报告。

当地消息人士说，当局已采取措施控制袭击造成的火灾，并部署了国家应急措施。

乌克兰武装部队空军指挥官Mykola Oleshchuk说："12架自杀式无人机+Shahed-136/131型无人机参与对敖德萨袭击，其中有10架无人机被敖德萨防空导弹旅的士兵摧毁。

法新社说，沙赫-136无人机是在伊朗制造的，可以携带35至50公斤的炸药。俄罗斯军队经常发放此类无人机来袭击乌克兰。

乌克兰军方表示，"在过去的一天里，俄军还发射了4枚导弹，发动60次空袭，袭击伤至平民。

在2022年乌克兰被入侵之前，敖德萨是许多乌克兰人和俄罗斯人最喜欢的度假胜地。但自乌克兰遭侵略战争冲突开始以来，敖德萨多次遭到俄罗斯军队的炮击。

今年1月，联合国教科文组织将敖德萨的历史中心列入世界濒危遗产名单。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅