乌克兰称美国防空导弹系统到位

乌克兰/俄罗斯

乌克兰当局周三宣布，乌克兰已经收到了第一批美国爱国者防空系统。与此同时，法国AMX-10轻型作战坦克也已经到货并派上战场。基辅称正在准备一次重大反攻。

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据乌克兰国防部长Oleksiy Reznikov在Twitter上说："今天，乌克兰美丽的天空将变得更加安全，因为美国爱国者防空系统已经运抵乌克兰。"该部长感谢美国、德国和荷兰 "遵守诺言"军援乌克兰。

去年12月中旬，在泽连斯基对美国进行历史性访问期间，华盛顿曾承诺提供美国先进的爱国者防空系统，当时俄罗斯正在猛烈轰炸乌克兰的能源基础设施。

据乌克兰总统说，他很高兴美国防空系统将大大加强乌克兰对俄罗斯攻击的防御，并保证该设备将只用于防御，而不是打击到俄罗斯领土。

在这之后，俄罗斯总统普京说，俄军将找到一种 "解药 "来破解这一先进的防空系统。

1月20日，荷兰宣布，它将向乌克兰提供 "两台爱国者导弹发射器 "和与之配套的拦截导弹，与美国和德国进行 "联合交付"。

柏林也曾在1月5日承诺提供其中一个防空系统。

法新社说，乌克兰军队还在周三宣布，它已经部署了法国AMX-10轻型作战坦克，特别是用于 "侦察任务"，但没有具体说明数量。

美国正在领导一场帮助乌克兰胜战的国际运动，自2022年2月俄罗斯开始入侵乌克兰以来，美国迅速组建了一个由数十个国家组成的联盟来支持基辅。除了爱国者导弹防御系统，西方还计划提供坦克和其他设备，以帮助基辅在未来几个月内开展反攻，收复东部和南部的被占领土。

俄罗斯则一再谴责华盛顿的干预主义，谴责由俄罗斯的敌人美国所领导的北约正在乌克兰对俄罗斯发动一场代理战争。

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