粮价跌

欧洲 – 欧洲多国禁止乌克兰农产品进口后，谷物价格在周三再次下跌，原因是欧洲宣布对这些国家的农民提供援助。为了保护因乌克兰谷物涌入市场而动荡不安的农民，波兰、匈牙利、斯洛伐克和保加利亚暂时禁止进口乌克兰农产品或食品，这一突然中断导致本周早些时候世界市场上的谷物价格上涨。

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但在周三下午，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布再提供 1 亿欧元的援助，旨在支持这四个国家和罗马尼亚的农民后谷物价格下跌。

欧盟周一谴责了一项“不可接受的”措施，并对单方面举措表示遗憾，这些举措为欧洲农业与乌克兰的团结敲响了丧钟。

乌克兰的农产品通常通过黑海的口岸流向其他国家和地区，但在俄罗斯封锁部分港口后，大量比欧盟所产价格更低的乌克兰农产品滞留在中欧国家，对当地农业造成冲击。

俄罗斯入侵乌克兰以来，东欧国家已经看到玉米、小麦和向日葵从乌克兰运到本地，导致储存能力饱和，当地粮食价格下跌，逐渐引起尤其是波兰农民的愤怒。

据 Agritel 公司称，在 2022-2023 年期间，乌克兰对波兰、匈牙利和斯洛伐克的进口量增加到 780 万吨，而去年为 120 万吨。

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