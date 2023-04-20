世界新闻摄影2023金奖：记录乌克兰战争马里乌波尔孕妇与她的死胎的胶片

乌克兰/俄罗斯/世界新闻摄影

脸色苍白的乌克兰孕妇Iryna Kalinina在从马里乌波尔一家被导弹炮火摧毁的妇产医院撤离时，挣扎着抱住自己的下腹。她腹中后来以 "和平 "名字命名的胎儿"米隆"，当时变成死胎。半小时后，他年仅32岁的母亲也去世了。记录这一瞬间的照片今天获得世界新闻摄影金奖。

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这帧照片由美联社（AP）摄影师叶夫根尼-马列卡（Evgeniy Maloletka）拍摄，世界新闻摄影评说该照片"捕捉到了战争的荒谬和恐怖"，"突出了侵略战争残酷地对乌克兰未来几代人的谋杀"。法新社称世界新闻摄影是最负盛名的新闻摄影比赛。

美联社这位乌克兰人摄影记者说他在俄罗斯军队入侵马里乌波尔前一小时抵达那里，是当时记录那里医院遭轰炸事件的少数摄影师之一。他说："在20天里，我们与医护人员一起住在医院的地下室，并与普通市民一起躲在避难所里，他试图记录乌克兰人所处的恐惧环境。

据法新社说，获奖图片显示，怀孕的伊丽娜-卡利尼娜腿部流血，躺在担架和红色圆点毯子上。五个人显示正在把她从一片毁灭的医院景象中救出来。其中一个人拉着她的胳膊，而废墟建筑周围的树林里仍在冒着炮火黑烟。

作为乌克兰抵抗侵略战争的象征，港口城市马里乌波尔在俄罗斯入侵乌克兰之初就被俄罗斯军队围困和炮击，并持续许多星期遭轰炸。

2022年3月9日俄罗斯军队对这个位于乌克兰东南部城市的一家妇产医院和一家儿科医院的炮火袭击立即引起全世界的强烈愤怒和谴责。但起初，俄罗斯否认对该袭击医院事件负责。这次袭击造成3人死亡，约17人受伤。

虽然经过激烈的抵抗，马里乌波尔最终于2022年5月沦陷。根据乌克兰的说法，该城市90%被摧毁，至少有20,000人死亡。欧盟称马里乌波尔被围困轰炸是 "重大战争罪"。

世界新闻摄影评奖称，通过给照片一个平台，"希望世界能够承认这场战争是不可容忍的现实，并反思乌克兰的未来"。

法新社说，获奖者照片和其他获奖摄影师的作品将于4月22日起在世界新闻摄影基金会所在地阿姆斯特丹展出，之后将在世界各地展出。

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