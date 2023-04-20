克里姆林宫微妙称乌克兰指控是普京替身去了被占领地：怪怪的

俄罗斯/乌克兰/普京/替身

俄罗斯总统府克里姆林宫今天说，俄罗斯认为一名乌克兰高级官员指控最近访问乌克兰被占领土的是一个类似普京的人，而不是俄罗斯总统普京本人的说法，很奇怪。

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俄罗斯总统发言人德米特里-佩斯科夫(Dmitry Peskov)20日对记者说："我只能说，这些说法至少是很奇怪的。"他对乌克兰的指控作出如此回应。

昨天，乌克兰国家安全委员会秘书Oleksiy Danilov周三晚间表示，克里姆林宫领导人对被占领的赫尔松地区的访问是假冒的。他声称，媒体上出现的普京人，实际上是一个长得像俄罗斯领导人的一个模样的人。Danilov在电视上称，"那里没有什么普京，只有一个外观与普京相似的人。而且这是众所周知的"。

法新社引述克里姆林宫的说法，俄罗斯总统普京几天前访问了乌克兰赫尔松和卢甘斯克地区的俄罗斯占领区，称这是普京继3月抵访马里乌波尔之后第二次前往乌克兰冲突地区。俄罗斯官方说，他呆在军事总部，但没有靠近前线，也没有与士兵或平民见面。

多年来，关于使用普京造型相像替身的传言甚嚣尘上，关于普京健康状况的传言也是如此。

自从新冠病毒疫情大流行病开始以来，普京很少公开露面，这助长了这些谣言。这位俄罗斯国家元首仍然生活在严格的健康制度保护下。

在达沃斯经济论坛上，乌克兰总统泽连斯基甚至提出普京已经去世，并由替身取代他的可能性。泽连斯基当时说：“我无法确定他是否真的活着，是他在做决定还是其他人在做决定。”

2020年2月，普京说他反对他的下属部门在2000年代使用替身来确保他的安全，当时俄罗斯正面临攻击。自新冠病毒疫情以来，普京一般出现在电视上，独自在办公室参加视频会议。

但每次普京出现露面时，网民都会详细分析视频和照片，试图确定他是俄罗斯总统普京本人还是一个替身。

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