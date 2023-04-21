继欧盟后，瑞士宣布制裁俄罗斯瓦格纳集团

瑞士/俄罗斯/乌克兰

4月20日，瑞士联邦经济事务、教育和研究部通过声明宣布，瑞士对俄罗斯的制裁名单中增加了俄罗斯雇佣军组织瓦格纳集团和俄联邦新闻通讯社（RIA FAN）。这些新的制裁措施从当地时间周四下午6点开始生效。

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此前，欧盟于本月14日制裁了瓦格纳集团，因为其积极参与了俄罗斯对乌克兰的军事侵略。瓦格纳集团是一个设在俄罗斯的军事组织，在其创始人普里戈津的领导下，成为俄罗斯混合战争的工具。瑞士方面表示，虽然其法律性质不明确，但瓦格纳集团构成了一个复杂的全球公司网络的一部分，在包括航空、安全、技术、商品交易、金融服务和影响活动等一系列领域中运作，这些公司通过重叠的所有权结构和物流网络相互联系。

瑞士官方的声明指出，同时，欧盟制裁了俄联邦新闻通讯社，因为其传播亲克林姆林宫的宣传和虚假信息。瑞士自此也对这两个组织采取制裁，从而加强了欧盟措施的影响。

此外，4月10日，欧盟对今日俄罗斯电视台阿拉伯语和俄罗斯卫星社阿拉伯语电视频道实施了广播和广告禁令。这两个频道在俄政府系统性的媒体操纵和伪造事实的国际运动中发挥了重要作用。

瑞士联邦委员会此前在去年3月25日表示，用事实反击不真实和有害的言论，比直接禁止它们更有效。因此，虽然这两家媒体在瑞士不会被封杀，但将禁止在其上面做广告。

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