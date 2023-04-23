意大利总理据报倾向退出“一带一路”倡议

意大利/中国/欧洲

据彭博社4月22日援引熟悉其政府想法的人士报导，意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）倾向退出“一带一路”倡议，希望在下月举行的七国集团（G7）广岛峰会上表明立场，但政府内部存在分歧，梅洛尼所领导的极右政党意大利兄弟党赞成放弃“一带一路”，其他党派力争保留。报导称，意大利官员本周在与台湾官员的会谈中提到了退出该倡议的前景。

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报导指，意大利的鹰派转向使中国国家主席习近平试图在渴望与北京保持经济关系的欧洲国家与正在实施日益对抗性政策的美国之间搞分化的努力变得更加复杂。这使意大利和欧盟处于美中两个超级大国之间的微妙位置。

柏林智库墨卡托中国研究中心的研究员吉莱蒂（Francesca Ghiretti）在接受采访时说：“意大利正处于两难境地，如何处理该合作协议对梅洛尼来说是一个真正的外交难题”。她解释说，“延长它将向华盛顿发出一个非常困难的信息，但不延长它又会给与中国的关系带来压力。” 2019年3月，意中签署了两国政府间共建“一带一路”合作谅解备忘录，此举将让意大利成首个加入“一带一路”倡议的七国集团国家。

随着美中关系的恶化，北京希望阻止欧洲追随华盛顿，特别是在关键技术的出口管制等措施上。欧盟正在努力平衡在贸易和投资方面与中国接触的愿望与抵制经济胁迫的关系。法国总统马克龙为俄罗斯和乌克兰之间可能的谈判寻求北京的帮助，这凸显了欧盟的困难，引起了一些盟国的批评，他们认为这种努力为时过早，并担心其可能破坏欧洲及西方的团结。

知情人士表示，意大利在“一带一路”倡议上的窘境开始引起美国政府的注意。对于华盛顿和其他国家的首都来说，这表明梅洛尼有能力将其坚定的亲美言论变成事实。美国财政部长耶伦（Janet Yellen）周四在华盛顿的一次演讲中提出，拜登政府准备接受经济成本，因为其寻求保护美国国家安全利益免受中国的威胁。

意大利是唯一加入“一带一路”倡议的七国集团国家。与其他欧盟国家相比，2019年在时任总理孔特(Giuseppe Conte)领导下达成的协议并没有使意大利和中国的融合更加深入。但退出的利害关系是经济和外交上的，有可能遭到中方的报复。中国大陆和台湾都是意大利的重要贸易伙伴，意大利是欧盟第三大中国商品进口国，也是第四大对华商品出口国。中国是奢侈品品牌的主要出口目的地之一，对意大利的工业至关重要。

据驻意大利台北代表处称，台湾已计划向意大利的芯片行业投资约4亿美元。周五，意大利工业部长乌尔索(Adolfo Urso)证实了彭博社此前的报道，称他的官员在与台北的私下会谈中讨论了加强半导体合作的计划。乌尔索称，这次访问主要是技术性的，这表明意大利正试图将经济和外交这两条线尽可能分开。

驻意大利台北代表处代表蔡允中在受访时说：“在半导体方面，与其他欧盟国家相比，意大利有一些战略优势，制造能力和研究与开发”。据他介绍，去年台意之间的双边贸易增长了13%，并计划在今年晚些时候在意大利的商业之都米兰设立新的办事处，以进一步促进贸易。

知情人士说，梅洛尼希望在5月的七国集团广岛峰会前宣布意大利对“一带一路”的立场，但事实证明，对于她所在的执政联盟而言，选择方案的难度比预期更大。意大利政府存在分歧，梅洛尼领导的意大利兄弟党大多赞成放弃该协议，而其他党派则力争保留。

知情人士透露，梅洛尼至今还没有正式回应习近平对她发出的访华邀请，该邀请暂定于5月进行。由于意大利正在研究如何不续签“一带一路”协议，同时限制其对意中关系的影响，这次访问被搁置了。吉莱蒂分析指：“目前，政府似乎倾向于不续签该协议，但在这种情况下，与美国和其他盟友协调，对可能的反应作出应对将是关键。”

彭博社19日引述知情人士报导，意大利工业部官员近期在台北举行的会议上，讨论加强半导体生产和出口合作的计划，官员并私下透露，意方可能会放弃参与“一带一路”倡议。不过此事最终的决定权在总理梅洛尼手上。

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