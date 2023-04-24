法国参议员：中国的目标总是分化欧洲人

法国/中国

法国总统马克龙在访华（4月5号至7号）回程飞机上接受采访时关于台湾的讲话风波虽然已经过去了一段时间，但这段讲话引发的争议依然存在，其影响力势必还将持续一段时间，尽管马克龙以及法国政府都澄清支持台湾民主自由，维护台海现状的立场，但法国的外交政策，尤其是与台湾或印太有关的议题无疑将备受关注，任何与之有关的话题都会让人联想到马克龙的讲话，势必也会对法国在国际上的形象造成一定的影响。

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法广就此采访了法国参议院外交、国防委员会副主席，参议员奥利维尔·卡迪奇（Olivier Cadic），卡迪奇在采访中认为，马克龙的讲话可能在某种程度上被误解了，但他也强调面对不断分化欧洲人，分化欧洲与美国关系的中国，欧洲必须展示出团结一致。

中国政策极具侵略性

法广：总体上而言，您如何评估总统这次对中国国事访问？

Olivier Cadic：我认为，从总统为自己设定的经济目标的角度来看，有协议正式化的过程，所以我认为这是一个期望的目标，他也想和中国直接谈论乌克兰，有这个机会这样做了。但我认为最大的困难是，今天中国的政策是极具侵略性的，是扩张主义的，也背弃人权和言论自由，同时还要寻求重新定义人权概念。如果对总统这次访问中国的成果印象好坏混合的话，那是因为我们没有感觉到，或者西方人们没有感觉到（总统）把目前给我们带来困难的问题，包括中国对维吾尔人所做的事，在香港发生的事摆到桌面上，所有这些问题都没有得到解决，没有在交流中出现，而且今天它是一个真正的分裂点，但在某些目标和形象方面，我认为它不是以一种非常积极的方式被看待。

在中国和美国之间不是等距离的

法广：这次法国总统讲话中最后争议的就是有关台湾的部分，你两年前曾经访问过台湾，台湾问题当然是您非常关心的，您如何看总统对台湾的谈话？他说不要成为美国发的追随者......

Olivier Cadic：问题不在要成为美国的追随者，而在于要重大问题上要确定我们自己的路线，确定是什么让我们与盟国站在同一阵线上，而且我们有可能在国际舞台上有与美国不同的观点完全是合法的。欧洲捍卫其主权，并作为一个经济大体而存在，有其利益需要捍卫也是正常的。因此，我认为他的言论肯定被误解了，因为在我看来，共和国总统仍然重视民主制度、言论自由的一切，而这根本不是习近平在香港主权移交时想要的制度。正如大家所看到的，香港还有一些人目前因为他们的行动受审，在监狱里。这是一个真话题。我的理解是，总统谈论的是广义上的国际领域。

我也认为台湾的问题是民主的问题，另一边，有一个不支持民主的中国共产党系统，就像普京不支持在边界上的有一个可能破坏其权力稳定的民主国家乌克兰。问题是习近平和普京一样，都同意一件事，那就是他们想要的制度能让他们保证自己的持续权力，这就是他们正在寻找的，也是我们必然坚决反对的。所以，现在我认为这根本不是重新定义在国际议题上的决定和行动方式。我们确实可以有不同的意见。这并不妨碍我们讨论它，但最终我们会达成一致。而共和国总统一直都很清楚。他说，我们在中国和美国之间不是等距离的。很明显，我们更接近美国，因为是同一个价值体系。

根据我们的理解，中国的目标总是分化欧洲人，将欧洲与美国分割开来。这是一个非常、非常明确的目标。中国多年来一直试图分化欧洲人，并因此分化欧洲联盟。这就是范德莱恩夫人陪同共和国总统访问中国的原因，就是为了表明我们有一个欧洲统一的做法，因此，中国不能分裂我们。而普京认为，欧洲会在乌克兰问题上出现分裂，结果他失算了，甚至更糟——发生的情况恰恰相反。

我也从参加总统访华行程的的人那里得到了反馈，他们现在把习近平形容为一个对自己非常有把握的自信的人，有帝国主义的愿景，像皇帝一样接待来客，他对自己也已经有一个长期的愿景，不仅仅是为了他的国家。这就是人们的感受。因为我们将在参议院外交委员会层面进行这些交流，很快就会与部长进行交流，我们将在短时间内让部长参加听证会。很明显，我们将不得不谈及此事。我们需要分析发生了什么，了解总统随行人员的影响。我们想要的是了解是如何到达这个结论的。我认为，我们必须知道的是，法国从来没有偏离过，共和国总统在这一点上也非常清楚。

因此，在荷兰国事访问时，总统讲话中强调法国赞成维持现状，我们确实对正在发生的事情非常关注。一艘护卫舰通过了台湾海峡我们当然可以自己提出问题。但无论如何，我们可以清楚地看到，我们面对的是一个国家，一个试图施加压力、扩张的大国。所以可以感觉到习近平和普京先生之间有一种亲密关系，而且我相信共和国总统是真诚的，他的意愿以确保事情改善。在普京先生的问题上，他受到了很多指责。我认为他是以国家元首的身份去北京的。我认为有关是（美国）附庸国的解释，在欧洲有人想分析出一些他所说的以外的东西，那么就时想在某个地方制造一个政治问。

习近平成功地在马克龙和冯德莱恩之间做出了区别

法广：马克龙的讲话在中国引起了很好的反响，而在台湾引发的是不解和批评，如何对台湾解释？

Olivier Cadic：共和国总统说，绝对没有改变路线。他被邀请去北京的，所以他很有礼貌。我们到别的国家去不是为了让人不愉快。即使他在乌克兰问题上没有取得任何进展，另一方，就是另一个人利用它来试图推进他的棋子。是的，这很清楚。很明显，习近平似乎取得了成功，因为他在共和国总统和冯德莱恩之间做出了区别。我已经向我的台湾朋友保证，几乎没有任何变化。共和国总统确实说过，法国赞成维持现状。这是我一直说的。但是，如果中国攻击台湾，那么它就会攻击一个民主国家。而我们知道，我们知道在这种情况下会发生什么。民主国家向民主国家和被攻击的国家伸出援助之手。

欧洲也不能成为中国的附庸

法广：您如何解释马克龙总统经常提到的“战略自主”？

Olivier Cadic：战略自主是有真正的自主权。欧盟是一个大商业体；我们意识到自己经开放市场，而其他国家却没有。这有点像在中国发生的事情，我们可以看到，这是一条单行道，对方不会像我们一样开放。所以有一个对等的问题，这是一个非常强烈的问题，不能有依赖性。所以中国的技术野心也可以用来向针对其他国家例如，通过华为的5G，我认为共和国总统的意思是，欧洲是一个商业大国，可以有效地自主，不能依赖任何人，所以我们绝不能看到对美国，欧洲也不能成为中国的附庸。

法广：如何做到呢？

Olivier Cadic：我认为，当你不再有选择时，你就不再自由了。这就是欧洲，是法国在欧盟内部所承载的，是强大的民主、自由、言论自由的价值观，所以这就是自主权，让你可以自由地跟随或不跟随。如果有人被攻击，你可以自由地跟随或不跟随。然后历史表明，每个人都会犯错误。所以我们需要的是能够讨论和相互尊重。而事实上，我们有一种感觉，就是有一个人在为大家做决定，这就造成了一个问题。现在，关于正在发生的事情，中国正在发生的事情，我们可以非常清楚地看到使中国发展一种替代模式的意愿和愿望，我们的模式是基于言论自由和民主。

这就是我们要捍卫的秩序。当马克龙总统表达这种拥有自主权的意愿时，就是说由我们自己来表达，不能有人为我们做决定，否则我们实际上就不再是自主的。这在所有领域都一样。我们已经看到，我们在很多领域都失去了自主权，正是因为我们认为通过开放，每个人都会开放，但是后来没有，有些人利用了这一点得到了优势。但是法国和美国之间没有分裂。我完全没有这样理解，我明白有些人试图这样利用它，因为他们的目的是让法国远离美国，分裂欧盟。我开始收到来自与中国有联系的协会的文件，他们赞扬总统的说法，认为法国正远离欧洲，有一种机制正在建立，我们都很明白，但我们现在已经习惯了这种虚假信息和这种信息的使用。所以，不我认为共和国总统已经阐明了这种情况。

中国在亚洲正在以扩张主义方式行事

法广：既然您认为总统的言论被误解，那么他是否需要进一步解释清楚？

Olivier Cadic：我认为他不需要解释，对我来说，从他为台海现状辩护的那一刻起就很清楚了。现在出现的问题是中国，中国仍然没有谴责莫斯科的所作所为。它对莫斯科的态度仍然比对乌克兰的态度更包容。所以我们可以看到这种姿态。我们在这里遇到的问题是，在亚洲，中国正在以扩张主义的方式行事。与几乎所有邻国的领土问题，对台湾的压力，但与此同时，它正在对克什米尔地区施加压力，对菲律宾施加压力，在印度-太平洋地区对日本施加压力。因此，这个问题实际上是一个模式的问题。有一种模式是表达自由和民主的地方，还有一种完全不同的愿景，这就是他们所要做的，破坏基于人权的世界的稳定。我们完全明白了这一点。

据Olivier Cadic参议员介绍，法国和台湾议员最近互访频繁，台湾立法委员到法国参议院参访后，法国的参议院也出发到台湾访问。在接下来的几周里，至少还会有三个法国参议院的代表团去台湾。

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