法国被欧盟要求加速向基辅运送弹药。欧盟外交事务高级代表何塞普·博雷利 (Josep Borrell) 周一(24日)在卢森堡向乌克兰当局作出的保证，这将会是“几天”的事情。乌克兰当局一直担心无法获得 27 国在 3 月份承诺的弹药。几个欧盟伙伴国也指责法国导致欧洲运输支援弹药计划放慢。

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对于支援乌克兰军火弹药计划，几个欧洲伙伴指责法国放慢了在布鲁塞尔制定的向乌克兰提供武器的这项计划，要求法国加快速度。

这将是“几天”的事情。这将是“几天内”会决定的事。这是欧盟外交事务高级代表何塞普·博雷利24日在卢森堡向乌克兰当局作出的保证，乌克兰当局忧心无法获得 27 国在 3 月份承诺的弹药。

欧盟27 国曾经于 3 月 20 日同意在 12 个月内将现有库存或订单中的 100 万枚弹药转运到基辅。 援助的第二部分是：乌克兰也得到了 10 亿欧元的支持，涉及联合采购弹药，包括 155 毫米炮弹，这也是当今各国炮兵的主流远程火炮口径，特别是通过欧洲防务局，与来自欧盟或挪威的公司的订单。 最后，委员会应邀提出在欧盟发展生产的建议。

博雷利说，如果欧盟国家武器“去库存”支援部分已经到位，运送了“1000 多枚导弹”，那么讨论就会停留在第二个问题上，即这些联合采购可以从联盟以外的参与者那里进行，例如在美国或英国，然后通过《促进欧洲和平基金 (EPF) 》这个组织来偿还。

巴黎指出，这是一项不一定忠实于 3 月 20 日所达成协议的条款，并认为随着冲突将持续下去，最务实的是优先依赖欧洲工业及其生产能力。 巴黎也将不会反对一项涵盖了一家拥有英国资本的公司的交易协议，只要它是在欧洲生产。

此外，巴黎也为该 FEP 《促进欧洲和平基金 (EPF) 》的 80 亿欧元提供了 18% 的资金，它也认为与尚未制造的武器有关的第二部分不如《去库存》的部分那么紧迫。 XXX 但对于波兰和其他国家来说，巴黎是“吹毛求疵”，坚持只依靠欧洲供应链，搞错了重点，因为欧洲公司目前也没有能力自行运送这百万枚弹药。

因此，对于立陶宛部长 Gabrielius Landsbergis 来说，主要的事情仍然是能够“尽快”回应基辅的要求；周一，他表示，法国有关欧洲工业的问题仍然可以理解。

无论如何，乌克兰部长 Dmytro Kuleba 周一在与部长们的视频会议上再次谴责欧盟无力执行其决定，以及它是“以人的生命”为代价的。有些人认为评论有点夸张。

虽然乌克兰再度抨击欧盟无能快速就提供武器快速做出决定，而将导致丧失人命，但根据欧盟一外交官指出：他们已经开始进行减少弹药库存措施，并要求偿还高达 6 亿欧元（就计划中的 10 亿欧元）。 到 5 月底，应交付 250,000 枚弹药。

欧洲防务局即将就这些联合采购与欧洲公司展开初步谈判。对于博雷利先生来说，这只是就一些技术和法律细节达成一致的问题。

法国方面认为，委员会必须很快就欧盟生产能力提出的文本也可以促进达成协议。 新的会议将于周三举行。

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