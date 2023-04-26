乌克兰纪念前苏联切尔诺贝利核事故37周年 谴责俄罗斯“核讹诈”

乌克兰/俄罗斯/切尔诺贝利/核灾难

乌克兰今天纪念切尔诺贝利核灾难37周年，同时谴责俄罗斯的核 "讹诈"，俄罗斯去年曾短暂入侵乌克兰已经废弃的切尔诺贝利核电站，目前并仍占领着扎波罗热乌克兰这座欧洲最大的核电站。

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乌克兰总统泽连斯基今天在电报群上评论称，"37年前，切尔诺贝利核电站的灾难在全世界留下了巨大的伤疤。""去年，俄罗斯占领者不仅入侵了这座核电站，而且将整个世界再次暴露在新核事故的危险之中"。"泽连斯基敦促说：“我们必须尽一切努力，让这个恐怖国家没有机会利用原子设施来讹诈乌克兰和世界。”

据法新社说，位于基辅以北约100公里的切尔诺贝利核电站的一个反应堆于1986年4月26日发生爆炸，当时乌克兰仍是苏联的一部分。这场被认为是历史上最严重的核事故，污染了乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯的大片地区。西欧的大部分地区也受到了放射性沉降物的影响。

在俄罗斯入侵乌克兰的第一天，即2022年2月24日，莫斯科军队通过白俄罗斯进入切尔诺贝利周围的高辐射禁区，并占领了自2000年以来一直就不再运行的工厂所在地。他们在那里呆了一个月才撤走，据基辅方面指控称，俄军洗劫了科学设备。

据泽连斯基说，"切尔诺贝利地区的科学和安全企业现在已经恢复了正常运作"。但基辅不排除俄罗斯从白俄罗斯发动新的攻击，乌克兰已经加强了北部边境的防御阵地，包括在切尔诺贝利周围30公里半径的禁区。

在乌克兰南部，俄罗斯军队仍然占领着扎波罗热核电站，这个巨大的综合体在去年10月俄罗斯通过普京签署的法令正式接管它之前，曾经生产乌克兰20%的电力。在俄罗斯入侵的头几个月里，尽管有一段时间军事轰炸多次发生，但该核电站仍在继续运行，直到9月被关闭。

基辅和莫斯科一再互控对方轰炸该厂，引发了 "新切尔诺贝利 "的安全危险阴影。

国际原子能机构（IAEA）负责人拉斐尔-格罗西（Rafael Grossi）于3月14日表示，扎波罗热工厂的 "安全 "问题仍然"悬在空中"，该核工厂附近最近曾有两个地雷发生爆炸事件。

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