乌克兰酝酿大反攻 只欠气象东风与炮弹到位

乌克兰/俄罗斯

乌克兰军队酝酿的大规模的春季反击战可能在未来几周内推进，现在需要考虑几个因素不仅包括天气变暖，但也需要考虑西方盟友国家提供装备和弹药状况。

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据本台在乌克兰奥里基夫的特派记者斯特凡-西奥汉报道称，乌克兰士兵其实一直处于战斗状态。据对20岁的士兵罗曼采访，罗曼已经被授予乌克兰英雄称号，以表彰他在一年内，用火箭炮击落了六架俄罗斯战斗机。

据罗曼解释说："我们在等待合适的时机，等待理想的天气，这样我们的坦克就不会陷入气象困境。但是我们已经准备好了，我们在等待命令。每个人都充满战斗精神，我们都想去进攻。我们百分之百确信，一切都会顺利，我们会赢得胜利"。

在奥里基夫，乌克兰士兵不断回击俄罗斯军队的炮火攻击，俄军有时一天要袭击300次。据罗曼说："他们对我们的炮击越来越频繁，他们到处埋设地雷，我们的情报也证实了这一点。俄军知道我们正在准备反攻。

对于乌克兰军队来说，方向很明确：向南，向海岸进发。这名士兵强调说：如果我们成功拿下梅利托波尔、马里乌波尔和别尔江斯克，我们将切断俄军与克里米亚的联系，乌军要在赫尔松地区包围俄军并继续向克里米亚前进。我们必须不惜一切代价将俄罗斯军队赶出亚速海。

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