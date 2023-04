传希腊总统为称马英九“台北前领袖”道歉？

希腊/台湾/马英九/“台湾前总统”

台湾前总统马英九今天抵达希腊参加第8届德尔菲经济论坛,与希腊总统卡特琳娜·萨克拉洛普鲁互动,当面抱怨论坛将他的头衔改为台北前领导人。消息称希腊总统对此抱歉,并称会要求改过来。消息没有提及马英九的称呼改动背后原因,也没有提及根据什么要求,马英九被称为台北前领导人。台湾国民党指责蔡英文政府无能坚持称马英九“台湾前总统”。

据自由时报今天报道称,台湾前总统马英九于希腊时间今日中午出席第8届德尔菲经济论坛开幕式,他当面向应邀致词的希腊总统卡特琳娜·萨克拉洛普鲁(Katerina Sakellaropoulou)以及论坛创办人兼主席索莫科斯(Symeon G. Tsomokos)反映他的称谓问题,卡特琳娜·萨克拉洛普鲁对此表示歉意(原话:we are sorry about this),也表示会请主办单位更正(correct)。

消息称,马前总统办公室指出,包括希腊总统与主办单位,都称呼马前总统为“Mr. President(总统先生)”。

消息说,马前总统办公室表示,肯定第一线外交人员的辛劳,遗憾蔡英文政府在马前总统此次称谓上采取双重标准,马前总统亲自交涉,也表达将坚定站在民间立场上,为台湾发声,让国际知道台湾内部仍有多数人希望维持两岸和平,坚决拒绝台湾变成第二个乌克兰。

该报说,“德尔菲经济论坛”官网先前将马英九的职衔标示为“台北前总统”,经外馆抗议后一度正名为“台湾前总统”,但就在马英九出席前夕,主办单位官网竟又再次擅改马英九职衔,且是比“台北前总统”更夸张的“台北前领袖”。

