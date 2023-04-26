马英九顶“前台北领导人”衔出发希腊研讨会 指责蔡英文无能坚持“台湾前总统”

台湾/希腊/马英九

台湾前总统马英九应邀出席在希腊举办的一项论坛，活动官网第二度矮化马英九头衔为“前台北领导人”。此前台湾外交部对台北头衔交涉一度促成改回中华民国前总统，但昨天又再改回至台北。据台湾外交部称马办却要外交部应负起责任。消息没有提及希腊论坛举办方是在什么样的情况下坚持称呼马英九是去台北领导人，也没有提及马英九是否提出抗议。

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据自由时报今天署名报道称，台湾涉外官员对此无奈表示，马英九是受邀者，马办不愿意直接交涉，却把问题全甩锅给外交部。

马英九应邀于26日出席在希腊的“德尔菲经济论坛”开幕式，但该官网昨天二度矮化马英九头衔为“前台北领导人”，台湾外交部呼吁马英九审慎评估是否与会；马英九基金会执行长萧旭岑则说，外交部应负起责任妥适处理，马英九不会因为蔡政府无能就不出席论坛，而是会争取向国际发声的机会。

台湾总统府今日则表达立场说，主办单位应该立即改正错误。但对于未来类似活动参与，“建议能特别注意确认”，避免类似情况再次发生。

该报称台湾总统府虽未点名，但外界认为这是对马英九方面进行呼吁。涉外官员也还原与马办的交涉背景说，真实的状况是，外交部发现马前总统的称呼被矮化时，即通知马办，并敦促他们要以受邀者的身份去向主办单位反映，结果马办的一位女姓对口人员回复说：“尊重外交部跟主办单位的协调”。

据该报道，涉外官员无奈说，这说法让外交部一头雾水，想说这个民间活动你们是受邀者，主办单位名称弄错，居然马办方面不愿意交涉，甩锅给外交部。

涉外官员不满表示，马英九第一次遭到矮化，第一线外交人员也一度争取到前总统的称呼，但之后又被改掉而二次矮化。这背后并不寻常，受邀者应直接询问主办单位或进行必要举措。前线的外交人员既要处理马英九到访的接待事宜，还要“因为受邀者没有态度”，也必须无论如何不能让人家羞辱我们前总统，正极力去争取，结果还被自己人插刀，这真正要负起责任者，岂应是外交部。

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