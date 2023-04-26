黑海粮食出口协议延长前景堪忧

粮食出口

欧洲 – 去年俄罗斯已经在联合国的调解下与土耳其和乌克兰达成了协议，同意开辟海上人道主义走廊，允许乌克兰港口城市对外出口农产品。直到今年3月，俄罗斯同意继续延长两个月，协议将在5月中旬到期。但俄罗斯驻联合国日内瓦办事处特使根纳季·加季洛夫（Gennady Gatilov）26日表示，乌克兰和俄罗斯之间的黑海谷物协议谈判没有取得任何进展。

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联合国秘书长古特雷斯已向俄罗斯总统普京提出一项提案——具体细节未知——允许延长黑海粮食出口协议，这有助于缓解全球粮食危机。该协议将于 5 月 18 日到期。俄罗斯驻联合国日内瓦办事处特使加季洛夫26日表示，我们对联合国做出的努力表示赞赏，但到目前为止没有具体承诺。

一名俄罗斯消息人士表示，美国已允许摩根大通为俄罗斯农业银行(Rosselkhozbank)处理支付业务，但这一临时安排并不能完全替代将该行接入SWIFT（银行结算系统）的作用。在黑海协议的谈判中，重新接入SWIFT是俄罗斯的主要要求之一。此外，俄罗斯还一再表示，协议的达成取决于西方是否消除对俄罗斯谷物和化肥出口的障碍。消息人士称，摩根大通的方案被提议作为俄罗斯农业银行重新接入SWIFT的替代方案，但可能随时被终止。

法新社记者联系摩根大通时，摩根大通拒绝置评。对此，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，如果这一问题得不到解决，俄方将拒绝延续协议。

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