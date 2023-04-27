乌军反攻在即 欧美报告输乌坦克230装甲车1550

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北约秘书长斯托尔滕贝格今天报告说，北约的盟友和伙伴已经向乌克兰提供了230辆作战坦克和1550辆装甲车，以帮助乌克兰对抗俄罗斯的进攻并夺回领土。

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北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格周四在与卢森堡首相格扎维埃-贝泰尔举行的新闻发布会上说："美国领导的联络小组的盟友和伙伴已经向乌克兰运送了230辆坦克、1550辆装甲车和大量弹药，即占所承诺装备的98%，用于装备九个新的装甲旅。

北约负责人强调说：“因此，乌克兰军队完全拥有夺回更多领土所需的能力。”

自2022年2月俄罗斯侵略乌克兰的攻势开始以来，北约成员还提供了防空系统、大炮和来自波兰和捷克共和国的苏制米格-29战斗机。他们还对数万名乌克兰军事人员进行了使用北约军队的武器培训。

然而，斯托尔滕贝格呼吁，"永远不要低估俄罗斯"。"他说："俄罗斯军队可能在质量上有所欠缺，但他们在数量上得到了弥补，而且莫斯科继续征调更多兵员。但他保证，"只要乌克兰需要，我们就会在他们身边，我们将为乌克兰提供所需。"

卢森堡首相"泽维尔-贝泰尔说：“卢森堡是北约中最小的国家，但如果需要我们，我们也可以依靠。” 在北约国家中，卢森堡用于国防开支的GDP份额排在最后，但政府首脑已承诺将增加这一份额。

斯托尔滕贝格和贝泰尔对周三中国国家主席习近平与乌克兰总统沃洛季米尔-泽伦斯基的电话交谈表示欢迎。但据北约负责人称，"这并没有改变中国没有谴责俄罗斯非法入侵乌克兰的事实。" 北约秘书长说，"应该由乌克兰来决定会谈的条件是什么，以及谈判应该有什么形式。"

斯托尔滕贝格最后说：“如果我们想要一个和平的、通过谈判达成的解决方案，让乌克兰建立起自己的主权和独立国家，那么实现这一目标的最佳方式就是向乌克兰提供军事支持，保证乌克兰获胜。这正是北约盟国正在做的。”

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