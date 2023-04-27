乌军酝酿大反攻 俄军急调军火备战

乌克兰/反攻/俄罗斯

俄罗斯侵入乌克兰的军队正在为乌克兰士兵的反攻做准备。俄罗斯正在延续的大面积征兵成为聚焦，而且，普京正紧锣密鼓调集军火补充乌东前线俄军备战。专家称，此番乌军反攻结果将对乌克兰战争冲突的持续发展具有决定性意义。

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据法新社今天报道称，莫斯科正在为乌克兰军队的反攻准备武器。随着冬季泥土开始变得干燥，虽然俄罗斯军队至此的进攻战果不大，但俄罗斯军队已经从过去的失败中吸取教训，并再次寄希望于一场它有信心获胜的长期战争。

乌克兰军队反攻却也志在必得，战争冲突应该很快进入基辅想重新获得主动权的进攻阶段。

俄罗斯的阵地设施从南部的赫尔松延伸到乌克兰的东北部，长达800至900公里之间。智囊团美国企业研究所的布拉迪-阿夫里克告诉法新社，这是 "层层防御工事和战壕 "的积累。这包括反坦克壕沟、栅栏、预制防线，如 "龙牙 "和沙井。

因此，乌克兰人的攻击将遭遇几个连续的阻挡。"地中海战略研究基金会（FMES）学术主任Pierre Razoux总结说："俄罗斯军队的目标是抵御与承受打击。据称，"在第二道防御线中，乌克兰攻击者或会被卡住，即使乌军通过了，第三道防御线坦率地说也很复杂。

乌克兰军队会在哪里发动反攻，是聚焦话题。乌东战争的前线提供了许多可能。"在任何防守策略中，你都试图把进攻者赶到你所选择的战场地面上，"据英国杰尼斯研究所的分析师安德鲁-盖勒解释说，反击的地点可能还没有决定。而且在反攻之前可能会有某些诱饵，进行小规模的攻击，以使俄罗斯军队对 "不是主要攻击的阵地 "进行自我防御。

在莫斯科，HSE国立大学的瓦西里-卡申（Vasily Kashin）提到了几个月来一直发生激烈战斗的巴赫穆特（Bakhmut）地区，以及南部地区作为选择。他也承认，"我们拥有的数据非常有限。"

周一，俄罗斯准军事组织瓦格纳的负责人叶夫根尼-普里戈津（Evgeny Prigozhin）预测，在他的战士拿下巴赫穆特的那天，会有一次反攻，并指出5月9日是纪念俄罗斯战胜纳粹德国的日子。

皮埃尔-拉祖还回顾了虚张声势的可能性，不排除 "基辅进行了精湛的欺骗行动，使人们相信他们并没有准备好"。

俄罗斯被指在酝酿新的征兵。克里姆林宫和冲突开始以来一样，依靠的是更大的兵源，而这一兵源通过征兵活动继续增长。

据法新社说，乌克兰军队理论上军力倍增，因有了所有的西方先进军备，武器比一年前更好。只是有些武器还没有摆上前线，有些只是替换了被摧毁的乌克兰武器装备。

专家警告，突破敌方防线只有在允许控制拿下的新阵地的情况下才有意义。乌克兰军队夺回的领土越远，供应链就越长。

专家分析还警告，任何乌克兰的进攻，即使是最有效的进攻，也不会立即结束这场战争。

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