克里姆林宫改口赞成习泽通话 强调侵战目标不变

俄罗斯/乌克兰/中国

俄罗斯总统府克里姆林宫27日在被问及对中国国家主席习近平与乌克兰总统泽连斯基一天前的通话有何看法时表示，俄罗斯欢迎任何可能使乌克兰冲突更接近结束的事情。此前一天，俄罗斯对习泽通话生气，谴责泽连斯基不要和平，破坏俄罗斯推动的和平谈判计划。克里姆林宫否认普京与习近平讨论涉及乌克兰恢复到1991年边界议题。

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据路透社消息，克里姆林宫今天说欢迎习泽关于乌克兰战争的通话，但表示俄罗斯的目标保持不变。

克里姆林宫强调，俄罗斯仍然需要实现该国在乌克兰所谓的“特别军事行动”的目标。

自俄罗斯去年 2 月派兵进入乌克兰以来，中国和乌克兰领导人周三首次电话会谈，实现了基辅数月来公开寻求此类会谈的长期目标。克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫表示，俄罗斯熟悉两位领导人讨论的细节，并表示他们对冲突的立场是众所周知的。

佩斯科夫在谈到他们的电话时还说：“我们准备好欢迎任何可以加速乌克兰和俄罗斯冲突结束以实现俄罗斯为自己设定的所有目标的事情。”佩斯科夫称，“至于他们沟通的事实，这是每个国家的主权问题，也是他们双边对话自己的问题。”

当被问及在中国领导人最近访问莫斯科期间俄罗斯和中国是否讨论过将乌克兰恢复到 1991 年的边界时，佩斯科夫说：“没有讨论过这个。”

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