普京：建立英雄事迹纪念馆

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欧洲 – 俄罗斯卫星通讯社莫斯科电 俄罗斯总统普京做出指示，要求在12月30日前提交特别军事行动事件以及英雄事迹纪念馆建馆情况汇报，相关指示公布在克宫官网上。

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指示中说：”责成俄罗斯文化部、俄罗斯教育部、俄罗斯教育和科学部、俄罗斯国防部，汇同俄罗斯联邦各主体行政当局，在‘俄罗斯历史学会’以及从事搜寻工作的公共协会的参与下，保障特别军事行动事件以及英雄事迹纪念馆的创建工作。报告提交截止日期：2023年12月30日“。

此外，责成俄罗斯国防部、俄罗斯文化部，在从事搜寻工作的公共协会的参与下，研究有关将适合博物馆化的以及可供展示的特别军事行动相关文物移交给纪念馆的问题。

俄罗斯总统普京还做出指示，要求俄罗斯政府在12月30日前制定出1941-1945年伟大卫国战争事件主题旅游路线，相关指示公布在克宫官网上。

指示中说：”责成俄罗斯政府汇同俄罗斯联邦各主体行政当局制定1941-1945年伟大卫国战争事件主题旅游路线，并将其纳入到俄罗斯联邦目标计划-《2019-2015年发展国内旅游和入境旅游联邦计划》当中“。

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