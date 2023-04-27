西班牙高温 部分地区破40℃

酷暑来临

南欧 – 西班牙部分地区连续一个星期气温高达摄氏38到40度，比往年此时平均气温高出足足15度，加上降雨量连续三年明显下降，不仅春耕与灌溉困难，夏季农作预估也将短收60%。西班牙全境水库储水量都仅有50%甚至更少，民生饮水安全堪忧，面对高温下可能提早的野火季，消防用水也可能告急，西班牙全境紧张备战高温。

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在这种情况下，西班牙当局被迫做出调整，卫生部已向拥有广泛权力的地区提议，将原定于 6 月 1 日启动的防酷暑计划提前至 5 月 15 日。

这些计划根据温度确定人口的不同风险水平，特别是脆弱人群。马德里已经在周三宣布启动其计划，该计划特别规定了调整学校时间表的可能性，这通常是从 6 月开始进行的。

根据联合国的数据，西班牙是近 75% 的领土面临荒漠化风险的前线欧洲国家，近年来异常高温事件成倍增加。

因此，根据 Aemet 的说法，该国去年经历了有记录以来最热的一年，从 5 月开始出现了几次热浪。 根据加泰罗尼亚理工大学周二发表的一项研究，1971 年至 2022 年间，西班牙一年中夏季气温下降的天数从 90 天减少到 145 天。

同样在此期间，白天热浪增加了 7 次，夜间热浪事件增加了近 11 次，而西班牙主要城市的气温平均上升了 3.54°C。

除了高温之外，将大部分农产品出口到欧洲其他国家的西班牙正面临灾难性的干旱，这让农民和当局感到担忧。

据主要农民联盟 Coag 称，西班牙 60% 的农业用地目前因降雨不足而“窒息”。 干燥的土壤和极高的温度构成了一种爆炸性混合物，增加了火灾的风险。

因此，周四大部分地区因 Aemet 火灾的“非常高”或“极端”风险而处于警戒状态，而内政部就此问题与各地区召开了一次特别协调会议。

根据欧洲森林火灾信息系统（Effis），自年初以来，西班牙的火灾面积已经创下历史新高，超过 54,000 公顷，而 2022 年同期为 17,126 公顷，这是火灾创纪录的一年)

邻国葡萄牙也受到了这波早期热浪的影响。 据国家气象研究所称，继周三该国南部最高气温达到 35.4 度之后，该地区的气温“比正常水平高 10 至 15 摄氏度”，周四可能达到 37 度。

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