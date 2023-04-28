意大利主持重建乌克兰会议

欧洲/ 乌克兰

意大利政府高层在4月26日星期三的一场双边会议上与到访的乌克兰政要进行对接，就“重建乌克兰”这一主题向到场的千余家意大利与乌克兰企业代表表达了政府的支持。点击以下内文视频，了解详情。

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02:10 意大利-乌克兰双边“重建乌克兰”会议参会者合影。摄于4月26日，罗马。 © AP

意大利总理乔治亚·梅洛尼在会议期间敦促欧盟加快谈判，以促成乌克兰加入欧盟。她还鼓励意大利企业家不要害怕投资，或者害怕在乌克兰进行建设或重建，也不要害怕越过目前的艰难时段，朝前看。

意大利外交部长安东尼奥·塔亚尼表示，“意大利不仅希望在军事层面支持乌克兰，而且希望在工业层面和民用层面支持乌克兰。为此，大约有1000家意大利和乌克兰公司聚首，在正式会议之后参加企业对企业会议。意大利已准备好在乌克兰进行重要投资，也对乌克兰在意大利的投资持开放态度，意大利公司的国际化是当务之急。意大利政府准备支持乌克兰成为欧盟的正式成员...希望为意大利在乌克兰的投资铺平道路。意大利政府已准备好组织合资企业，并将支持意大利和乌克兰公司之间的合作”。

塔亚尼强调，意大利本次的倡议是更广泛的欧洲项目的一部分。此前，德国和法国已各自举行过类似的双边会议。

到访的乌克兰总理丹尼斯·什米加尔对意大利给予乌克兰的“三百六十度全力支持”表示感谢。他指出，双方将就广泛的问题进行友好和建设性的谈判，其中包括乌克兰的重建计划、乌克兰欧洲-大西洋一体化以及泽连斯基总统的和平方案的落实等问题。

美联社引述世界银行的一份报告称，预计未来10年内，乌克兰需要4110亿美元，以从战争中恢复、重建，其中基辅将需要140亿美元用于重大关键性重建工程。

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