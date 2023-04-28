报复乌克兰无人机刺杀普京未遂？俄罗斯大举轰炸乌克兰城市

俄罗斯/乌克兰

周五，当人们还在清早入睡时，俄罗斯向乌克兰各地城市投掷导弹，是近两个月以来的首次大规模空袭，至少造成至少 12 人死亡。今天清晨的袭击发生在基辅准备发动反攻以夺回俄罗斯占领的领土，以及德国媒体爆料乌克兰早前坠毁于莫斯科郊外的无人机衔带刺杀俄罗斯总统普京未遂之际。

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据路透社今天报道称，俄罗斯在近两个月来最大规模的乌克兰空袭中至少造成 12 人死亡。

在中部城市乌曼，消防员在一栋高层被烧毁的住宅楼中与熊熊大火搏斗。地区长官 Ihor Taburets 说，至少有 10 人丧生，其中包括两名儿童。九人被送往医院。

在东南部城市第聂伯罗，一枚导弹击中一所房屋，炸死一名两岁儿童和一名 31 岁妇女，据地方长官 Serhiy Lysak 说，另有三人也在袭击中受伤。

首都基辅也被爆炸震撼，官员报告说防空部队摧毁了 11 枚导弹和两架无人机。官员说，在基辅以南的 Ukrayinka 镇有两人受伤。据乌克兰国际文传电讯社报道，午夜过后，克列缅丘克和波尔塔瓦等中部城市以及南部的尼古拉耶夫也发生了导弹轰炸。

乌克兰军方表示，乌军击落了俄罗斯发射的 23 枚巡航导弹中的 21 枚。

乌克兰总统泽连斯基谴责说，“俄罗斯的这种恐怖行为必须得到乌克兰和世界的公正回应。”泽连斯基并肯定，“它会的。”

目前尚不清楚俄罗斯在周五的袭击中的目标是什么，尽管它在整个冬季经常袭击民用基础设施，尤其是能源设施。从去年年底开始，俄罗斯大约每周发动一次此类袭击，但随着冬季结束，袭击逐渐减少，西方国家表示，莫斯科已用尽其大部分远程导弹武库，未能成功打击乌克兰城市。

莫斯科表示，它并非故意以平民为目标，但俄军空袭和炮击已造成乌克兰各地数千人死亡，并摧毁了城镇。

基辅表示，对远离前线的城市发动袭击除了恐吓和伤害平民外没有任何军事目的，这是一种战争罪。

俄罗斯进行了长达数月的冬季攻势，尽管发生了迄今为止最血腥的战斗，但这场攻势收效甚微，战争即将进入紧要关头。基辅正准备动用西方派来的数百辆坦克和装甲车进行反攻。几个月来，战斗的主要焦点一直是东部城市巴赫穆特，因为俄罗斯试图占领它尚未控制的工业顿巴斯地区的剩余部分。

路透社说，至此，俄罗斯控制着乌克兰南部和东南部的大片领土，并于 2014 年夺取并吞并了克里米亚半岛。

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