方济各抵访匈牙利 与乌克兰仅“一墙之隔”

梵蒂冈/方济各/匈牙利/乌克兰

教皇弗朗西斯周五抵达匈牙利进行为期三天的访问，在民族主义抬头和乌克兰战争的背景下，教皇方济各呼吁 "回归欧洲灵魂"。没有消息报告方济各是否会访问乌克兰。乌克兰多次邀请教皇抵访，日前乌克兰总理甚至邀请教皇访问基辅，帮助乌克兰要回被俄罗斯军队掳走的乌克兰儿童。而欧洲委员会昨天晚上定调俄罗斯掳走乌克兰儿童犯下灭绝种族罪。

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教皇弗朗西斯周五在抵达匈牙利首都布达佩斯戒备森严的街头时，受到了挥舞着匈牙利和梵蒂冈旗帜的居民的欢迎。由于他脆弱的健康状况，这位86岁的阿根廷耶稣会士教皇，他将在匈牙利访问期间，接受医护紧密关护。教皇在住院一个月后不久前出院，他的健康状况将受到关注。

据法新社说，教皇在这个与乌克兰接壤的中欧国家的首次演讲中，哀叹“和平的合唱梦想可悲地衰落了，而战争的独唱取而代之。”他说："民族主义又开始蠢蠢欲动，"教皇判断国际政治正在 "向一种好战的幼稚主义倒退"。教皇坚持说："在这个历史性的时刻，欧洲是根本（......），因此必须重新发现欧洲的灵魂"。

匈牙利是欧盟内部的一个例外，没有切断与克里姆林宫的关系。总理奥尔班谨慎地不批评俄罗斯总统普京，并拒绝向基辅运送武器。

教皇谴责 "殉道者 "对乌克兰的 "侵略"，但罗马教廷也正试图与莫斯科保持对话。梵蒂冈所谋求的调解尝试迄今尚未成功。

据MTI新闻社报道，布道几分钟前，教皇与奥班进行了大约20分钟的会晤，在这次闭门会议上，匈牙利总理坚持认为基督教是 "和平的载体"。在这个拥有970万人口的国家，根据2011年的最新数据，其中约39%是天主教徒，奥尔班和他的支持者热衷于强调与天主教会领袖有共同立场。

教皇在讲话中还赞扬了匈牙利政府持有的传统基督教价值观，特别是通过其 "有效的出生率和家庭政策"。

教皇还是难民权利的狂热捍卫者，他不断地恳求让难民在欧盟范围内得到仁慈的欢迎和公平的分配。

法新社说，意识到这次备受期待的访问的外交利害关系，方济各把自己说成是 "所有人的朋友和兄弟"，而当局则坚持这次访问的精神性质，保证这不是一个"政治事件"。

这是教皇自2013年当选以来的第41次国际访问，他还将会见穷人、年轻人、大学和文化部门的代表，并将在周日主持一场露天弥撒。尽管他年事已高，膝盖疼痛迫使他使用手杖或轮椅，但这位天主教会的首脑仍继续旅行。他是继约翰-保罗二世于1991年和1996年访问匈牙利后，第二位访问匈牙利的教皇。

方济各访问匈牙利距离乌克兰仅有“一墙之隔”。但没有消息报告方济各会去基辅。

据路透社说，乌克兰总理周四表示，他已邀请教皇弗朗西斯访问乌克兰，并请求帮助遣返自莫斯科入侵以来被带到俄罗斯或俄罗斯占领区的数千名儿童。

总理丹尼斯什梅哈尔在罗马的新闻发布会上说，他在梵蒂冈举行了会谈，讨论了基辅的和平方案，以结束俄罗斯在乌克兰长达 14 个月的侵略战争。他说：“我请求教宗帮助让被拘留、逮捕、以犯罪方式驱逐到俄罗斯的乌克兰儿童回家。”

86 岁的教皇弗朗西斯此前曾表示，他希望访问基辅和莫斯科以执行和平使命。

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