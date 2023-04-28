欧洲委员会指控俄罗斯劫掳乌克兰儿童犯灭绝种族罪

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欧洲委员会成员国在欧洲议会大会上通过的一项决议中指控，将乌克兰儿童强行掳走转移到俄罗斯相当于 "种族灭绝"罪。

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欧洲委员会有着46个成员国周四在欧洲议会大会上通过决议说，"欧洲委员会在表决后的一份声明中说："掳劫儿童这种做法，符合灭绝种族罪的国际定义。

乌克兰总统泽连斯基对这一重要表决表示欢迎，称这将有助于追究俄罗斯及其领导人的罪责。泽连斯基在晚间讲话中说：“掳劫乌克兰儿童是俄罗斯试图抹去乌克兰人民的身份，破坏乌克兰人的本质的深思熟虑的一项犯罪。”

3月17日，国际刑事法院（ICC）对俄罗斯总统普京的掳劫乌克兰儿童行为发出了逮捕令。总部设在海牙的法院还对俄罗斯的儿童事务专员玛丽亚-利沃瓦-贝洛娃发出了逮捕令。

乌克兰在4月初估计，自2022年2月24日俄罗斯开始入侵乌克兰以来，有超过16000名乌克兰儿童被 "绑架 "并被带到俄罗斯，其中许多人被说成是被寄养。

根据周四通过的欧洲议会决议，有证据表明，被掳劫的乌克兰儿童面临着一个通过俄罗斯语言、文化和历史的再教育来实现 "俄罗斯化 "的过程。

决议称，这些掳劫是 "明确计划和系统组织的 "俄罗斯国家政策，旨在 "破坏这些儿童的乌克兰身份的任何联系和特点"。

欧洲委员会还呼吁让联合国和国际红十字会进入俄罗斯，以收集有关被掳劫儿童的信息，并敦促各国收集俄罗斯可能已经犯下的罪行，包括种族灭绝的证据。

据法新社说，防止和惩治灭绝种族罪公约（1948年）将 "强行转移儿童 "列为灭绝种族定义标准之一。

在入侵乌克兰之后，俄罗斯被欧洲委员会开除。

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