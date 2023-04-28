欧盟五国同意暂时中转乌克兰农产品

运转粮食

欧洲 – 欧盟委员会周五宣布，与包括波兰和匈牙利在内的五个欧盟国家达成协议保证乌克兰谷物的过境。此前这些国家实施了进口禁令，布鲁塞尔批为“不可接受”。签署协议的五国分别是匈牙利、波兰、斯洛伐克、保加利亚和罗马尼亚。

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欧盟委员会主席冯德莱恩28日推文表示，该协议既维护了乌克兰的出口能力，使其继续为世界提供食物，也保留了欧盟农民的生计。该协议规定不可发布单边禁口令，乌克兰小麦、玉米、油菜籽、葵花籽四种农作物被列入“特殊保障措施”中。

波兰带头之后，匈牙利、斯洛伐克和保加利亚四月中旬曾禁止乌克兰谷物和农作物过境，原因是保护自国的农业。

4月5日，波兰农业部长亨利克·科瓦尔茨克宣布辞职，原因是该国农民不满政府对乌克兰谷物免税进口的政策，他们对粮价受到的影响越来越愤怒。

据路透社5日报道，科瓦尔茨克当日表示，由于欧盟决定将乌克兰谷物的免税进口期限延长至2024年6月，他决定辞去自己农业部长的职位。此前波兰农民曾呼吁对乌克兰谷物征收关税。科瓦尔茨克表示，“很明显，欧盟委员会此时无法满足这一要求，我决定辞去农业部长一职”。

欧盟执委会副主席兼贸易专员瓦尔迪-东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）28日解释说，此项协议旨在“解决乌克兰和邻国所关切的议题。

除了为小麦、玉米、油菜籽和葵花籽制定的“特殊保障措施”外，还将对大豆和橄榄油等其他乌克兰产品进行评估。一些东欧国家采取的限制措施还针对蜂蜜、牛奶、肉类、水果和蔬菜甚至葡萄酒等产品。

周五早些时候，二十七国政府同意将所有乌克兰进口到欧盟的产品的关税暂停期限延长一年。

据官方数据，在取消关税后，与 2021 年相比，2022 年乌克兰向欧盟的小麦进口量（数量）激增了 960%，而玉米的进口量则增长了 62%。

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