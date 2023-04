马英九的帽衔遭罕有严重戏弄 希腊总统同情也没有用

台湾/希腊/德尔菲经济论坛”/马英九

台湾前总统马英九受邀前往希腊担任“德尔菲经济论坛”演讲者,然而他在官网上的头衔却一再被更改,至今已改了三次,目前为“中华台北国民党前主席”(。据新头壳引述台湾外交部今(28)日愤怒回应,论坛行径诡谲反复,明显受到背后恶意势力的指使,予以最严厉谴责,且将不再回应此事。

据新头壳今天报道称,台湾前总统马英在九希腊论坛(Delphi Economic Forum)头衔“三度更改,台湾外交部指控明显受背后恶势力指使。

马英九于“德尔菲经济论坛”官网上的讲者介绍头衔,起初主办方称其为“台北前总统”(Former President of Taipei),经台湾外交部沟通后,正名为“台湾前总统”(Former President of Taiwan),而后却又改为“台北前领袖”(Former leader of Taipei),目前又再次改成“中华台北国民党前总统”。

针对马英九的名衔遭主办单位反复不当变更,台湾外交部今日回应,察觉希腊“德尔菲经济论坛”网页误植马前总统名衔后,第一时间即向主办单位表达严正抗议并力洽要求更正。该论坛虽一度更正马前总统名衔,数日以来却又多次变更,目前更修改为“中华台北国民党前总统”,行径诡谲反复,明显受到背后恶意势力的指使。

消息称,马英九曾当面向论坛致辞的希腊总统抱怨,并得到希腊总统抱歉与敦促更改许诺。

至此,没有消息报告台湾官方所指恶意势力为何方势力影响。

