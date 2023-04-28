马英九的帽衔遭罕有严重戏弄 希腊总统同情也没有用

台湾/希腊/德尔菲经济论坛”/马英九

台湾前总统马英九受邀前往希腊担任“德尔菲经济论坛”演讲者，然而他在官网上的头衔却一再被更改，至今已改了三次，目前为“中华台北国民党前主席”（。据新头壳引述台湾外交部今（28）日愤怒回应，论坛行径诡谲反复，明显受到背后恶意势力的指使，予以最严厉谴责，且将不再回应此事。

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据新头壳今天报道称，台湾前总统马英在九希腊论坛（Delphi Economic Forum）头衔“三度更改，台湾外交部指控明显受背后恶势力指使。

马英九于“德尔菲经济论坛”官网上的讲者介绍头衔，起初主办方称其为“台北前总统”（Former President of Taipei），经台湾外交部沟通后，正名为“台湾前总统”（Former President of Taiwan），而后却又改为“台北前领袖”(Former leader of Taipei)，目前又再次改成“中华台北国民党前总统”。

针对马英九的名衔遭主办单位反复不当变更，台湾外交部今日回应，察觉希腊“德尔菲经济论坛”网页误植马前总统名衔后，第一时间即向主办单位表达严正抗议并力洽要求更正。该论坛虽一度更正马前总统名衔，数日以来却又多次变更，目前更修改为“中华台北国民党前总统”，行径诡谲反复，明显受到背后恶意势力的指使。

消息称，马英九曾当面向论坛致辞的希腊总统抱怨，并得到希腊总统抱歉与敦促更改许诺。

至此，没有消息报告台湾官方所指恶意势力为何方势力影响。

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