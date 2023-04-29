儿科医师签署公开信 欧洲儿童药物短缺

医药紧缺

欧洲 – 德国、法国、意大利、奥地利和瑞士儿科医师纷纷给自己国家的卫生部长致函，表示警告欧洲儿童医药短缺问题迫在眉睫，必须出台紧急解决方案。公开信指出：“欧洲各地儿童和青少年的健康正因为医药短缺受到威胁。需要尽快找到快速、可靠和持久的解决方案。”

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德国儿科和青少年专科医生协会（BVKJ）主席菲施巴赫（Thomas Fischbach）对媒体表示，儿童剂量的退烧药和止痛药都出现短缺，青霉素（或译盘尼西林）目前也已经缺货。

法国门诊儿科协会 (AFPA) 主席维尔纳 Andréas Werner 对记者表示，公开信目前只有德文版，法文版要等到下个星期二才会公布于众。德文公开信表示，我们认为政策制定者有责任确保充足的生产和供应，以建立欧洲基本儿科护理所需的药物库存。

去年底，据《费加罗报》报道，法国药房的供应持续紧张。新冠、流感、毛细支气管炎疫情同时暴发，导致药物需求激增，尤其是儿童药物的购买量几乎比2021年同期翻了一番，库存几乎售罄。超过70%的药房反映，由大约15家制造商提供的儿科阿莫西林短缺，儿科扑热息痛（Doliprane和Efferalgan）也是如此。

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