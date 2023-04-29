瓦格纳创始人称很可能气数到自生自灭

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俄罗斯称是私人雇佣军瓦格纳创始人在博客上微妙宣布说，瓦格纳可能很快就会不复存在了。

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俄罗斯瓦格纳创始人告诉俄罗斯一个博主说，瓦格纳集团可能很快就会不复存在。瓦格纳私人雇佣军集团创始人，普京的前大厨，亿万富翁普里戈津Yevgeny Prigozhin 在俄罗斯周五发布的博客视频中做这样的表示，引发惊讶。

据路透社报道称，目前尚不清楚普里戈津Prigozhin 何时做这样的视频录制以及他说的话的严肃程度。本周早些时候，他撤回了有关前线战事的评论，他曾说前线打仗是个笑话。

普里戈津一再抱怨俄罗斯如何在乌克兰发动战争。他经常说正规武装部队没有给他的瓦格纳士兵提供他们需要的弹药，有时还指责国防部及军队高级官员背叛。

据普里戈津称，“现在，关于前线对炮弹的总体需求，我们想要什么却什么都没有。今天我们到了瓦格纳快要结束的地步，”普里戈津是对俄罗斯战争博主 Semyon Pegov作抱怨。

据普里戈津称，“瓦格纳，在很短的时间内，将不复存在。我们将成为历史，像这样的事情发生了也不要担心。”

俄罗斯著名军事博主Pegov 在他的电报群Telegram 频道上发布了这段视频。但瓦格纳没有立即回应置评请求。

该博主以他的好战的风格和讽刺的幽默感而在俄罗斯闻名，他周四当他说俄罗斯的部队将停止炮击巴赫穆特以允许乌克兰军队向美国记者展示这座城市时，他一直在开玩笑。

但普里戈津本周表示，由于缺乏莫斯科军队的支持，他的雇佣军部队伤亡惨重。上周，他对装备精良的乌克兰军队在巴赫穆特的反击表示担忧。

瓦格纳过去曾派遣士兵在叙利亚和非洲各地的冲突中作战。非洲多个国家目前都有消息报告有瓦格纳的踪迹。

路透社说，1月，美国正式认定瓦格纳为跨国犯罪组织，冻结瓦格纳在美资产。欧美指控瓦格纳在乌克兰战争中帮助俄罗斯军队。

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