马英九在希腊指控蔡英文3年说了两次台湾与中国互不隶属是违宪应道歉 遭台湾绿委批脑子坏了

台湾/马英九

台湾前总统马英九28日出席希腊“德尔菲经济论坛”时，批台湾现总统蔡英文称中华民国与中华人民共和国不隶属是违宪，争议言论再度引起讨论。自由时报今天引述台湾行政院长陈建仁今受访直言，“马前总统这段时间在国外的言行作为，让国人看了非常失望”。而绿委许智杰批评马英九舔共骂台头壳坏掉。台湾陆委会指马英九再度于国外失态，令人深感遗憾。马英九没有确指蔡英文应该向谁道歉。

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台湾前总统马英九28日下午出席希腊“德尔菲经济论坛”时批评，蔡英文总统在过去3年两次说中华人民共和国与中华民国互不隶属，违反宪法与两岸人民关系条例，也违背了自己在2016年宣誓就职时做出的遵守宪法承诺，迄今没有做出纠正与道歉。

马英九是于28日希腊“德尔菲经济论坛”就“东亚地缘紧张”议题与美国布鲁金斯研究院约翰．桑顿中国中心主任李成对谈时，谴责蔡英文违宪。据李成提问，西方流传“今日的乌克兰就是明日的台湾”；马英九则表示，根据一九九二年两岸达成的“九二共识”，两岸在各自宪法中，都坚持“一个中国”原则，并可各自以口头表述自己对“一个中国”的含义，三十一来在中国与台湾有效运行，而中华民国在台湾的宪法可以称为“一中两区”宪法，“九二共识”与中华民国宪法密切相关，但蔡英文在过去三年两次说中华人民共和国与中华民国互不隶属，显然违反宪法第十一条与两岸人民关系条例第二条，也违背了自己在二○一六年宣誓就职时做出的遵守宪法承诺，迄今没有做出纠正与道歉。

马英九强调，俄罗斯与乌克兰是两个独立国家，彼此间不存在这样的机制，台湾与中国不是，因此两个案例在本质上不同，不能轻易比较。

自由时报今天说，前总统马英九28日出席希腊“德尔菲经济论坛”时，批蔡英文总统称中华民国与中华人民共和国不隶属是违宪，争议言论再度引起讨论；行政院长陈建仁今受访直言，“马前总统这段时间在国外的言行作为，让国人看了非常失望”。

陈建仁今赴新北市视察“五股泰山轻轨”规划，会前受访被问及马英九对于蔡总统的批评，陈说，马英九这段时间在国外的言行作为，让国内很多人看了后感到非常失望，至于他个人则不便多作评论。

自由时报称，前总统马英九在希腊德尔菲经济论坛炉边对谈，批评总统蔡英文主张中华人民共和国与中华民国互不隶属是“违宪”。民进党立委许智杰今对此抨击，马英九不谴责打压他的幕后黑手中共，只敢批评蔡英文，“到国外还舔共骂台，真的是头壳坏掉”。

民进党立委王定宇今日受访表示，马英九甘愿以超级矮化的“中华台北国民党前主席”身分出席国际会议，身为前总统却乐于在国际场合攻击自己国家，勇于诋毁自己国家的现任元首，甚至曲解宪法、曲解台湾现状。

王定宇说，马英九在希腊论坛一再宣称“台湾不隶属中国是错误的”，甚至在国际舞台上要求蔡英文道歉，所言所行不仅严重失格，且企图误导国际社会对台湾的声援，以及台湾在国际的认知。

该报道称，至于，马英九声称蔡英文政府搞烂两岸关系一说，许智杰反驳，马英九施政8年满意度9.2%，六三三全跳票，无能的标签已经烙印在他身上，还有脸乱说嘴？两岸关系变差最大的关键，就是习近平的无知和霸道，蔡英文让全世界看见台湾支持台湾，马英九不敢批评中国，2位总统高下立判。

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