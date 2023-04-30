乌克兰反攻扩大战线 袭击至俄境内

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯布良斯克州州长Alexander Bogomaz今天30日指控，几枚乌克兰导弹击中了距离俄乌边境约10公里的俄罗斯村庄Suzemka村。此前，乌克兰还被指控出动多架无人机袭击克里米亚一座俄军燃油库。乌克兰对此指控不做回应。

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据法新社今天消息，俄罗斯布良斯克州州长周日说，在乌克兰对靠近乌克兰边境的一个俄罗斯村庄的导弹袭击中，至少有两人死亡。布良斯克州州长Alexander Bogomaz在电报群Telegram上说：由于乌克兰人造成的打击，两名平民不幸丧生。

他报告说：一栋居民楼被完全摧毁，另外两栋房屋被部分摧毁。

周五，俄罗斯的数枚巡航导弹袭击了乌克兰的几个城市，造成26人死亡，这是自3月初以来的第一次大规模袭击。

而在周六，在乌克兰宣布春季攻势的准备工作基本完成后的一天，一次无人机袭击导致莫斯科在克里米亚的一个油库发生大火。

据法新社稍早称，由俄罗斯占领的乌克兰南部新卡科夫卡市（Novaya Kakhovka）政府29日报告，该城市遭到乌克兰军方猛烈炮火攻击，电力遭到切断。 由俄国扶植的新卡科夫卡市当局在社群媒体平台Telegram发文说，「新卡科夫卡市和周边地区正在承受来自乌克兰武装部队非常猛烈的炮火攻击」。

新卡科夫卡市属于乌克兰南部赫松州（Kherson）受到俄罗斯控制的部分地区，位于俄军已经撤出的首府赫松市与第聂伯河（Dnipro River）上游。

新卡科夫卡市在俄罗斯于2022年2月24日全面入侵乌克兰的第一天，就落入俄军手中。市内有卡科夫卡水电大坝，是俄军发动攻击头几个小时内就拿下的战略目标。

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