数万人聚集在布达佩斯参加教皇方济各主持的露天弥撒

方济各访问匈牙利

周日上午，成千上万的人聚集在布达佩斯，参加教皇方济各主持的露天弥撒，在饱受战争蹂躏的乌克兰大门口，这是教皇访问匈牙利的第三天，也是最后一天。

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方济各乘坐代步的“教皇车”在当地时间9点左右抵达位于匈牙利首都市中心多瑙河畔议会大厦后面的科苏特·拉约斯广场。

法新社记者注意到，周日一早，包括众多家庭在内的信徒聚集在太阳下，周围有大量的安保人员。

据地方当局称，现场大约有 80,000 人。

一名21 岁的匈牙利学生莱文特·基斯 (Levente Kiss) 说：“能如此近距离地看到教皇是一件独特而迷人的事情，”他在前一天已经见过教皇，并对教皇有关难民的开场白表示欢迎。

今天（4月30日）下午 ，这位 86 岁的阿根廷耶稣会士还将于四点，在布达佩斯天主教大学向文化和科学界的代表发表最后的演讲。之后会在傍晚返回罗马，并将在飞机上，面对随行记者举行传统的新闻发布会。

这次出访是教皇方济各的第 41 次国际访问，也是他继 2021 年 9 月短暂访问后第二次前往布达佩斯，这次访问令人关注的是匈牙利邻国乌克兰的战争和移民为主题，匈牙利最近在边境上修建了围栏，并将难民拘留在“过境区”。

自周五抵达布达佩斯后，教皇就警告说要防止“关闭”和“退出”的趋势，谴责民族主义的兴起，并呼吁面对“好战的幼稚主义”“重新发现欧洲的灵魂”。

尽管持续的膝盖疼痛迫使教皇使用轮椅代步，但在住院一个月后，方济各的状态似乎还算不错。 他是继教皇让·保罗二世在 1991 年和 1996 年访问这个中欧国家之后的第二位教皇。

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