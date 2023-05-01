『视频』泽连斯基：反攻行动不会坐等美国F-16战机

俄乌战争/乌克兰

乌克兰军队在本土抵抗俄军入侵的同时，似乎也不再避讳袭击俄罗斯境内目标。周日，乌克兰导弹再次袭击俄乌边境不远处的俄罗斯村庄随着春季到来，乌克兰军队的反攻行动似乎也启动在即。

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普京原本以为可以很快结束的入侵乌克兰战争开始一年多后，仍然没有结束的迹象。随着春季到来，乌克兰从军方到总统，近期一再宣布，已经为大规模反攻行动做好准备。乌克兰国防部长上周五表示，准备工作已经接近尾声。从他的发言来看，乌克兰军队期待的军备援助已经基本到位。北约组织秘书长此前也表示，北约承诺的军备援助，98%已经送到。

但泽连斯基今年2月突访华盛顿时，美国虽然最终同意向乌克兰提供F-16战斗机，但这些战机一时还难以到位，而且训练乌克兰军人操纵这种战机也还需要时间。

泽连斯基30日重申大反攻启动在即时，虽然表示，大反攻成败在很大程度上取决于西方的援助，但乌军也不会坐等F-16战斗机到位才开始反攻。

乌克兰军队没有像普京想象的那样不堪一击，而西方的军备支援也使得乌克兰军队在军备上似乎更胜俄军一筹。两军交战，一年多后，战场上胜负仍然难见分晓。西方军事观察人士预期不日失守的乌东地区巴赫穆特小镇，两个月后，两军争夺仍在继续。乌克兰军队宣布反攻在即之时，与俄罗斯正规军共同攻打巴赫穆特的瓦格纳雇佣军周日表示，乌克兰的反攻行动可能成为俄罗斯的一场“悲剧”。

大反攻正式启动前，乌克兰军队开始频繁袭击俄罗斯境内目标。距离俄乌边境只有十几公里的俄罗斯村庄Souzemka4月30日再次遭遇乌克兰导弹袭击，可能造成四人丧生。在俄罗斯于2014年吞并的克里米亚，乌克兰导弹29日命中一处油库，引发大火，导致周边多个村庄供电中断。

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