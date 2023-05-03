俄罗斯指控乌克兰无人机轰炸克里姆林宫 乌克兰警告普京准备恐怖袭击

乌克兰/俄罗斯

克里姆林宫谴责未遂的 "恐怖 "行为，莫斯科市政厅禁止无人机飞行。乌克兰说它与这次袭击 "毫无关系"。

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俄罗斯当局声称周二（5月2日）晚击落了两架侵入莫斯科克里姆林宫的无人机，并指责乌克兰试图刺杀普京总统。

社交媒体上盛传的未经证实的视频画面显示，一个飞行物在克里姆林宫上空飞行，随后看到小型爆炸后散发出的烟雾。 俄罗斯方面表示，克里姆林宫遭到两架无人机的袭击。普京当时不在克里姆林宫。

乌克兰否认参与无人机袭击。乌克兰总统顾问（Михайло Подоляк）米哈伊尔-波多利亚克在推特上表示肯定没有乌克兰的无人机在克里姆林宫上空飞行，他同时警告说，“这一切都可以预见... 俄罗斯显然在准备一场大规模的恐怖袭击。”他强调说，乌克兰发动的完全是一场防御性的战争，没有攻击俄罗斯联邦境内的目标。因为这并没有解决任何军事问题。相反，它给了俄罗斯提供理由来证明其对平民的攻击是合理的......。 他认为俄罗斯境内发生的能源设施等遭到袭击的事件同其境内的反战力量有关。

普京的发言人德米特里-佩斯科夫周三表示，尽管克里姆林宫遭到袭击，但主要活动--莫斯科红场阅兵式将按计划进行。

近几个月来，俄罗斯境内涉及无人机的事件越来越多，目标是军事基地或能源基础设施。莫斯科指责基辅是这些袭击的幕后黑手，但乌克兰当局没有声称对此负责。

最近几天，在与乌克兰接壤的俄罗斯布良斯克省也发生了两起引人注目的铁路破坏事件，导致两列火车脱轨。

这些事件的增加是在基辅声称已经完成了对乌克兰境内俄罗斯阵地的大规模春季攻势的准备工作时发生的。

乌克兰总统泽连斯基5月3日抵达芬兰首都赫尔辛基。他在会见芬兰总统尼尼斯托后与北欧五国领导人举行会晤，商讨乌俄战争以及乌克兰与欧洲关系等议题。

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