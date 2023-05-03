欧洲联手展开大规模反黑手党行动 德意警方已逮数十人

德国警方在对意大利“光荣会”有组织犯罪集团的调查中逮捕了全国数十人后，警察将箱子抬进了德国美因茨的一座警察大楼。 2023 年 5 月 3 日 德国美因茨 (Mainz)

欧洲数国周三(3日)联手展开大规模反黑手党行动。当天在德国和意大利，警方已逮捕数十人。另据比利时检察官办公室称，该行动的目标是针对“一百多名”卡拉布里亚黑手党嫌疑成员。

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德国司法当局表示，周三上午，针对发源于意大利南部的卡拉布里亚黑手党“光荣会(Ndrangheta)”进行大规模警方行动。包括德国在内的多个欧洲国家今天同时展开，搜查和逮捕行动在。另据比利时检察官办公室称，该行动的目标是针对“一百多名”卡拉布里亚黑手党嫌疑成员。

根据几个德国地区检察官办公室，包括来自慕尼黑的检察官办公室在一项公报中指出，作为“大规模欧洲行动”框架内的一部分，数百名德国警察对该国五个地区进行了干预，该行动的目标是“光荣会的领导人和成员”。

该公报还进一步说明，同样在比利时、法国、意大利、葡萄牙和西班牙等国也开展了一些警方行动。

根据新闻稿指出，包括德国在内的多个欧洲国家在本次大规模逮捕及调查行动涉及以下罪行：“贩毒、洗钱、贩运军火、欺诈和各种大规模税务犯罪”。 据德国两家媒体MDR和FAZ报道，100多份逮捕令周三同样也将在不同国家执行。

德国巴伐利亚内政部长约阿希姆.赫尔曼称这次行动是“对光荣会‘Ndrangetha’的敏感打击”，这是一个总部设在意大利卡拉布里亚（南部）地区的犯罪组织，被认为是意大利最富有和最强大的黑手党，其全球扩张范围不断扩大，涵盖更多地区40 多个国家。

据巴伐利亚司法警察局称，德国当局在一项称为“尤里卡行动 (Eureka)”的框架内采取行动，由欧洲刑警组织和欧洲司法组织协调。

巴伐利亚警方强调，三年多前在欧洲发起的尤里卡行动是“意大利近年来在有组织犯罪领域最重要和最重要的行动之一”。

同一消息人士称，作为这些调查的一部分，意大利和比利时当局能够将 2019 年 10 月至 2022 年 1 月期间近 25 吨可卡因的进口和贩运归因于光荣会，还确定了从卡拉布里亚流向比利时、荷兰和南美洲的超过 2200 万欧元的资金流动。

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