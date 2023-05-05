俄供弹药从缺 佣兵瓦格纳头子威胁5月10日撤出巴赫穆特

乌克兰战争再度烽火连连之际，但由于缺乏弹药，瓦格纳集团的领导人叶夫根尼.普里戈金 (Evguéni Prigojine) 周五（5日）表示，威胁要在 5 月 10 日撤出巴赫穆特。

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俄罗斯的雇佣军瓦格纳集团的领导人叶夫根尼.里戈金周五（5日）表示：“我正在从巴赫穆特撤出瓦格纳部队，因为由于缺乏弹药，我们的军人注定要无缘无故地死亡。”此前，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基也曾表示，如果俄罗斯人在战争开始时冲进基辅的总统官邸，他会带着手枪战斗至死。

俄罗斯瓦格纳民兵组织领导人叶夫根尼·普里戈金表示，由于缺乏弹药，他的部队将于 5 月 10 日离开乌克兰城镇巴赫穆特。

里戈金在一份声明中说。：“我代表瓦格纳的战士们，以及代表瓦格纳的指挥部宣布，2023 年 5 月 10 日，我们将被迫将，巴赫穆特定居点的阵地，转移给国防部的部队，并撤回后勤营地的瓦格纳战士们遗体，俾能包扎治疗我们的伤口。”

普里戈金今天还说：“我从巴赫穆特撤出瓦格纳部队，因为缺乏弹药，他们注定要无缘无故地灭亡。” 如果有弹药，死亡人数可以减少5倍。

自去年夏天以来，瓦格纳率先率领俄罗斯军队试图占领顿巴斯镇，乌克兰战争中最长、最血腥的战斗正在这里上演。

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