塞尔维亚再发枪击案 震惊欧洲

塞尔维亚/枪击案

塞尔维亚位于首都贝尔格莱德南方约60公里处的一座城镇昨天晚上发生持枪滥射血案，造成8人死亡与13人受伤。此前一天，贝尔格莱德一座小学发生枪击案，造成9人死亡。昨天晚上的凶嫌今天上午被警方抓获。塞尔维亚总统发誓要在全国“清枪”。

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塞尔维亚内政部今天表示，警方5日稍早逮捕了塞尔维亚另一起枪击案的嫌疑肇事者，该案造成8人死亡，14人受伤。内政部在一份声明中说："经过广泛的搜捕，内政部成员在塞尔维亚中部的克拉古耶瓦茨地区逮捕了2002年出生的U.B.。

消息人士说："他涉嫌用自动武器杀死8人，并打伤14人。

目前所有伤者都在医院救治。

塞尔维亚国家电视台（RTS）5日上午曾报道，有13人受伤。

这起新的杀戮事件发生在星期四傍晚，在贝尔格莱德以南约60公里的姆拉登诺瓦茨附近的三个村庄，这个国家在星期三已经发生贝尔格莱德一所学校开枪杀戮事件，造成9人死亡。

法新社说，塞尔维亚处于两起枪击案引发的惊诧与不安。

位于首都贝尔格莱德南方约60公里处的一座城镇昨天晚上的持枪滥射案，造成8人死亡与13人受伤。塞尔维亚国家电视台（RTS）报告，这起枪击案发生在姆拉代诺瓦茨（Mladenovac）附近，枪手从行驶中的车辆中使用自动武器开枪后逃跑。

塞尔维亚内政部长加西奇（Bratislav Gasic）当即谴责称这起枪击案是「恐怖行动」。枪击案爆发后，大批警力前往案发地点，多辆救护车赶抵现场，另有数架直升机在空中盘旋。

昨天，一名13岁学生在贝尔格勒（Belgrade）一所小学大开杀戒，造成8名同学与1名校警死亡。该枪击案撼动这个巴尔干半岛国家，总统武契奇（Aleksandar Vucic）说，这是塞尔维亚近代史上最艰难的日子之一。他许诺将在全国展开清枪搜剿武器活动。

据法新社引述塞尔维亚警方消息，首都贝尔格莱德市中心星期三上午惊传14岁的7年级男生在学校开枪，造成8名学生和一名警卫丧生，另外6名学生和一名教师受伤送医。据警方在声明中指出，上午8时40分许接获该校发生枪击的报案，嫌犯持父亲的枪分别对一名老师、其他同学和一名警卫开枪。开枪的7年级男学生已经被捕，伤者已被送医，正就凶嫌犯案动机展开调查。

据塞尔维亚官员稍后报告，当天早上发生的校园枪击案造成8名学生和1名校警丧命，警方指控遭拘押的13岁嫌疑人花了一个月的时间策划这起攻击案，甚至拟就了一份死亡名单。官员称：「名单草图看起来像是来自电玩游戏或恐怖电影，这代表他是经过缜密计划，依照班级进行清算。」

当局随后证实这名犯嫌为13岁学生凯柯曼诺维奇（Kosta Kecmanovic），案发当时他手持2把手枪，一把放在背包里，另一把是作案用枪。

贝尔格莱德（Belgrade）警察首长米里契（Veselin Milic）确定罹难学生为7名女孩、1名男孩，都在2009到2011年之间出生。

据法新社说，校园枪枝暴力在塞尔维亚相当罕见，该国需要特殊许可才能购买枪械。

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