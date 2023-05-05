杰克罗素梗犬 - 白金汉宫将有新住户

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欧洲 – 英王查理三世和王后卡米拉都是爱狗人士。数年前他们从伦敦一家动物庇护所领养了两只杰克罗素梗犬(Le Jack Russell )将迁入白金汉宫。小狗分别取名“贝斯”(Beth)和“布鲁贝尔”( Bluebell )。伴随着伊丽莎白二世的逝世，她的时代也结束了。最喜欢的柯基犬, 几十年来一直是英国君主忠实的伙伴。

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查理三世国王对这个品种的狗的喜爱始于他的童年，当时他得到了他的第一只杰克罗素梗犬小狗。 但是，和其他英国精英一样，他也喜欢其他品种。 多年来，笨拙的拉布拉多犬一直是英国上流社会的宠儿。 几十年前，查尔斯还有这样一个朋友——一只名叫哈维的狗。

查理三世和卡米拉的孩子们将与他们的主人一起搬到白金汉宫。 该建筑目前正在进行大规模翻新，因此这对皇室夫妇将留在克拉伦斯宫，这是英国王室成员在威斯敏斯特的住所，毗邻梅尔一侧的圣詹姆斯宫，直到翻修完成，建筑文摘写道。

毫无疑问，“布鲁贝尔”Bluebell 和 “贝斯”Beth 会过上奢侈的生活。 当英国女王伊丽莎白二世在世时，她的柯基犬在宫殿里拥有自己布置精美的房间，里面有一个大马槽、天篷和许多玩具。 即使是现在，除了查理三世和卡米拉睡觉的床外，杰克罗素梗犬可以随意躺卧。

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