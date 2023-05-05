法国记者 ：罗冠聪不希望英国政府给韩正铺红地毯

政治

欧洲 – 中国国家主席习近平特别代表、国家副主席韩正将出席5月6日在伦敦举行的国王加冕仪式并访问葡萄牙和荷兰。韩正出席查尔斯三世加冕仪式引发英国议员和移英港人的愤怒。法国国内新闻电台5月4日专访了香港雨伞运动领袖罗冠聪。罗冠聪回答法国记者提问时表示，此次邀请韩正来伦敦真实一个糟糕的选择。他主管香港事务时对自由的镇压大家都很清楚。罗冠聪表示，邀请他使香港人觉得你请的是本应对暴行负责的人。

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法国记者问：作为前香港抗争领袖，韩正对你来说代表什么？

罗冠聪回答，知道韩正要来伦敦，我非常难过，非常失望。韩正代表着自由的恶化；会遭到破坏的惧怕。他是那个出现在电视上威胁、根除、迫害示威的人。 罗冠聪表示，韩正代表了一种恐怖形式。 我只想说：你不应该邀请这样的人来。

记者问：加冕典礼的邀请函是发给中国国家主席习近平的，因此北京决定派韩正代替他。 你认为这是中方的蓄意挑衅吗？

罗冠聪回答：韩正现在是名正言顺的副主席，他当然承担着一定的外交只能。派他来当然是一种挑衅，是对移英港人的挑衅。罗冠聪表示，北京当局发出的信息很明确，我们派的就是让香港失去自由、本应对此承担责任的人去你们那里。罗冠聪表示，这也是北京展示“肌肉”发达的一种方式。

记者问：在你看来伦敦英国拒绝韩正来访吗？让北京再派另一位代表？

罗冠聪回答：当然应该。罗表示，我希望英方至少应该向中方表达他们的担忧。但罗冠聪也认为，从现今政府看来，这样做的可能是没有的。罗冠聪还表示，我们所担忧的是，越来越多的迹象表明，对中国政府越来越宽容了。

记者问：据报道， 英国外交大臣克莱弗利(James Cleverly)还将与韩正举行会晤。您怎么看？

逻辑上是讲得通的。 会见国家最高官员是正常的。 但不要铺红地毯。 英国方面必须大声提出要求，提高嗓门。 我们必须努力追究韩正犯下的人权暴行。如果他来了，成为一个简单的见面，什么都不说，这就不正常了。

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