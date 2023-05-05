究竟是谁的无人机要炸普京？

俄罗斯/乌克兰/美国/无人机轰炸克里姆林宫

俄罗斯再次谴责美国策划了据称是乌克兰无人机对克里姆林宫的袭击，俄罗斯称在前一天挫败了这次针对俄罗斯总统普京本人的袭击。俄罗斯第一时间指责是乌克兰发动对普京袭击。乌克兰郑重澄清与无人机无关，美国否认的同时谴责俄罗斯贼喊捉贼并以此谎言阴谋发动更大进攻。

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据法新社报今天道称，俄罗斯与美国在相互指责的同时，乌克兰总统泽连斯基从海牙呼吁设立一个特别国际法庭，以审判乌克兰指控的俄罗斯对乌克兰犯下的 "侵略罪"。泽连斯基对国际刑事法院进行了突然访问。

周三，俄罗斯声称拦截了其中两架针对克里姆林宫的乌克兰飞机。俄罗斯谴责乌克兰企图暗杀普京。但事件发生一天之后，关于无人机袭击克里姆林宫以及普京本人事件笼罩巨大的模糊性。这是自2022年2月俄罗斯开始侵略进攻乌克兰，莫斯科所指控乌克兰袭击俄罗斯以来最为壮观的一次军事袭击。

俄罗斯当局至此没有公布任何证据，各方无法对一些俄罗斯媒体播放的视频进行鉴定，在此类视频中可以看到一架小型无人机接近克里姆林宫，然后在一片火焰中爆炸。

乌克兰坚决否认与这一事件有任何联系，甚至指责俄罗斯自己策划 "了这一事件，以证明未来可能的冲突升级。法新社说，但乌克兰同样没有提供任何指控俄罗斯自导自演的证据。

据克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四说，"乌克兰和美国否认袭击的责任是徒劳的。关于这种攻击的决定不是在基辅做出的，而是在华盛顿做出的。"但克里姆林宫发言人也没有拿出证据来支持他的指控。

此前，美国白宫国家安全委员会发言人约翰-柯比说，美国 "与此毫无关系"。

欧洲外交负责人博雷利敦促俄罗斯不要利用所谓的乌克兰无人机袭击事件，作为冲突进一步升级的借口。

据法新社说，俄罗斯首都距离乌克兰边境约500公里，俄罗斯权力机构所在地位于一个高度安全的地区。在这种情况下，关于乌克兰无人机入侵的指控让许多分析家感到惊讶。

俄罗斯国家电视台周四播放了据说显示普京在克里姆林宫参加工作会议的录像，这是所谓的无人机袭击事件公布后他首次公开露面。克里姆林宫发言人佩斯科夫说，随着5月9日纪念1945年战胜纳粹德国的庆祝活动迫在眉睫，俄罗斯安全措施将被加强。

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