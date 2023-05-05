美情报部门称普京无力再进攻或采拖延乌战术

俄罗斯/乌克兰/普京

美国情报总监海恩斯在美国参院听证会上分析说，俄罗斯在乌克兰的军力已弱化至无力再发起重大攻势来推进，眼前重点就是加强控制占领区，采取拖延战术。

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据美情报总监称俄罗斯无力再发动强大攻势，但恐采拖延战术。法新社引述美国情报总监海恩斯表示，随乌克兰准备在近期展开反攻之际，俄罗斯总统普京仍很可能想拉长战线，拖到西方国家无力再援助乌克兰。

海恩斯在参议院军事委员会的听证会中说：“眼下普京野心可能已变小了，只想巩固对乌东与乌南占领地的控制，并确保乌克兰永远不会成为北约成员。”

但海恩斯也说，无论乌克兰反攻的结果是收复东、南部大部分失土还是僵局仍打不开，普京都不太可能让步来推动和谈。海恩斯说：「挑战在于即使普京可能缩小短期内的野心，但俄罗斯今年内作出让步以推动和谈的可能性很小，除非俄国国内政情脆弱到让普京改变想法。」

海恩斯还提到，乌克兰计划反攻期间获西方挹注武器、弹药供应和训练，反观俄军的弹药和人力已现奇缺。海恩斯说：即便乌克兰反攻行动未竟全功，俄罗斯今年内也不太可能有能力再发动重大攻势作战。

海恩斯称俄军损失已如此之大，以致军力需要多年才能重建。

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