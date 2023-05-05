英国新王明举隆重加冕礼 传南非索要王冠钻石

英国/国王加冕/南非钻石

在5月6日星期六英国查尔斯国王的加冕仪式之前，人们的目光再次转向英国王冠美丽的珠宝的时候，钻石争议也随即待发。目前已经决定王后卡米拉将不佩戴装饰有印度Koh-i-Noor钻石的王冠，是因为印度要求归还该钻石，而南非Cullinan钻石贵为仪式上最耀眼的权力象征，也被南非人重新索要归还。

广告 继续浏览后续

查理三世的加冕仪式，围绕皇冠上南非钻石的争议再起。据本台在约翰内斯堡的记者克莱尔-巴格莱斯报道称，在皇室访问时，或者最近在女王伊丽莎白二世的葬礼上，这种争论经常会一而再再而三出现：南非是否应该要求归还属于他们的钻石？

南非索要的发现可以追溯到1905年，当时从比勒陀利亚附近的托马斯-库里南矿开采出了世界上最大的毛坯钻石，重量超过3106克拉。当时英国统治下的政府买下了这块钻石，并把它作为生日礼物送给了国王爱德华七世，以延续布尔战争后与王室的关系。巨钻被送到荷的阿姆斯特丹，在那里整块的大钻石被切割成几块少小的钻石。

最重要的宝石，库里南一世钻石，享誉号为 "非洲之星"，现在装饰在查尔斯国王在加冕仪式上手持的皇家权杖上。其他宝石也将被镶嵌在他的妻子卡米拉将佩戴的皇冠上。

当代南非政府从未提出过归还周四的正式要求。但来自少数反对党的一些声音认为，这些钻石是由一个非法的殖民政府从南非人手中偷走的。而一份网上请愿书已经收集了近8000个签名，人们要求将南非钻石归给还南非，并让它们陈列在南非的一家博物馆里。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅