乌克兰军队根本不相信瓦格纳从巴赫穆特撤兵的迷魂阵说法

乌克兰/俄罗斯/瓦格纳

俄罗斯准军事集团瓦格纳口口声声指控俄罗斯国防部扣压军火，威胁5月10日如不能获得弹药补给，就撤出乌克兰前线巴赫穆特。乌克兰军队并没有发现瓦格纳在与乌军对阵中有任何缺少弹药抵抗受到影响的迹象，更不相信瓦格纳会撤军。对于乌军，瓦格纳与俄军是一丘之貉，是连体军队。而且，多名俄罗斯高官的儿子近日高调称加入瓦格纳力挺该雇佣军。

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据本台报道，乌克兰士兵在前线根本怀疑俄罗斯瓦格纳可能从巴赫穆特撤军的说法，称是烟幕弹。

瓦格纳雇佣军首脑普里戈津说，俄罗斯总参谋部对乌克兰境内数以万计的俄罗斯人的死伤要负责。该准军事组织威胁说，如果再得不到足够的弹药，他们将于5月10日撤出巴赫穆特。但但在乌克兰战区，这些声明似乎并不令人信服。

本台在顿巴斯的特约记者阿纳斯塔西娅-贝奇奥和鲍里斯-维奇特的报道称，乌军士兵罗曼称，当他所在的营遭受严重损失时，被称为 "格鲁吉亚人 "的罗曼转移到一个稍不暴露的战壕位置。但这位士兵仍与仍在那里战斗的人保持联系。他说，俄军似乎并没有弹尽粮绝：“他们这都是垃圾。他们一直在炮击。他们的弹药可能减少了一些，但我不能说炮击的强度有任何降低。他们仍然在猛烈炮击。我们的阵地每天被炮击多达500次。现在大约是一半，但我认为这是因为他们派了一支专业军队到那里，现在他们做的是更多的定向射击。”

罗曼也不相信瓦格纳老板关于5月10日撤军的说法：“这听起来更像是胡说八道和瞎编故事。他们怎么可能撤退？战斗会有更多的死伤。他们以为我们会像这样放他们走掉，不向他们开枪吗？这是一场真正的屠杀。战场没有法律，没有人性，只是一场屠戮。唯一的规则是努力活下来。”

乌克兰国防部副部长汉娜-马里亚尔报告说，乌克兰武装部队在巴赫穆特炸毁了瓦格纳集团的一个武器存库。

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