乌军再袭克里米亚 俄军10马赫匕首极音速导弹遭击落称丢脸也报拦截了乌军战略导弹

乌克兰/克里米亚/俄罗斯

一名俄罗斯高级官员周六透露，一枚乌克兰弹道导弹在被俄罗斯吞并的克里米亚上空被击落，这在乌克兰军队迫在眉睫的反击攻势中是一个罕见的战地消息。独立消息称，乌俄双方持续交火，遭俄罗斯占领克里米亚今（ 6 ）早再传出两声爆炸巨响。稍早，俄罗斯军队宣称战无不胜的10马赫匕首极音速导弹首度遭乌克兰击落。

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俄罗斯官方今天报告说，"俄军防空部队在克里米亚上空击落了一枚乌克兰Grom-2系统的弹道导弹。导弹没有造成破坏，没有致伤亡。"莫斯科任命的克里米亚领导人谢尔盖-阿克谢诺夫的一名顾问奥列格-克留奇科夫后来加码说，根据最新信息，有两枚乌克兰Grom-2导弹被击落。

法新社说无法从独立来源证实这些说法。

据俄罗斯国家通讯社塔斯社报道，这只是当局第二次报告在克里米亚上空发现乌克兰的格罗姆弹道导弹。第一次报告是在上个月。

自2022年夏天以来，2014年被莫斯科吞并的克里米亚经常受到空中无人机的爆炸和袭击，有时也受到水面（海军）无人机的袭击。

4月下旬，无人机攻击导致克里米亚塞瓦斯托波尔的一个巨大油库发生大火，该油库是俄罗斯黑海舰队的母港。

这项新的声明是由于最近几周俄罗斯境内的无人机袭击、破坏和所谓的攻击成倍增加，攻击事件有时远离乌克兰。但没有明确确定攻击案肇事者。

克里姆林宫将矛头指向基辅，而基辅则予以否认，同时乌克兰武装部队的大规模攻势和俄罗斯对5月9日（1945年战胜希特勒的日子）的重大庆祝活动迫在眉睫。

就今天克里米亚再受攻击，克里米亚克拉斯诺瓦尔季斯基区今晨生两起爆炸和一起大火。有消息称乌克兰无人机对该岛军事基建发动的空袭。

消息引述美国智库“战争研究”分析指，自乌军第一次大反攻后，乌军便经常使用渗透战术，打击俄军后方的补给线以及基础建设。渗透战术不仅成功拖延了俄军的进攻速度，今更使瓦格纳部队陷入困境。

过去当乌军仍处于守势时，俄军能够把资源集中在巴赫穆特；但今乌军二次反攻已在即，甚至是已展开，俄军再无能力将资源集中在巴赫穆特。

稍早报告的乌克兰拦截击落了一枚俄罗斯“匕首”（Kinzhal）极音速导弹，度高达10马赫，能够搭载核弹头或常规弹头，据称射程为1500至2000公里。被拦截的超音速导弹在袭击基辅飞行中被击落。没有消息报告俄罗斯军队是自何处发射该超音速导弹。

军事观察指，如果俄军称今天拦截乌军战略弹道导弹属实，也从中显示乌军有实力向更远目标发射战略攻击。

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