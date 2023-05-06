俄亲战作家普里列平遭未遂刺杀 外交部剑指美国

炸弹袭击

欧洲 – 俄罗斯亲战作家扎哈尔·普里列平（Zakhar Prilepin）乘坐的汽车6日当地时间11点左右爆炸，他本人受伤，脑震荡并多处骨折，但他的司机在爆炸案中当场死亡。俄罗斯国际文传电讯社(Interfax)6日报道说，普里列平伤势严重，只能在出事地下诺夫哥罗德州(Nijni Novgorod)救治。俄罗斯内政部通报说逮捕了一名1993年出生的嫌犯，他有前科。俄方指是乌克兰作为，乌方矢口否认。

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俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃就普里列平遭未遂刺杀发表评论说，“事实是，美国和北约已经培养了另一个国际恐怖组织——基辅政权。此前是本·拉登、ISIS，现在是泽连斯基和他的手下。美国和英国应直接为此负责。为扎哈尔祈祷。”俄罗斯外交部说，谋杀未遂事件与美国有关联。外交部表示，“这次恐怖袭击和其他袭击事件的责任不仅在于乌克兰当局，还在于西方支持者，首先是美国”

法新社报道，现年47岁的扎哈尔·普里列平是俄罗斯文学界知名人士，他的作品被翻译成多国语言。法新社还报道说，他于 2014 年投身于乌克兰东部的亲俄分离主义分子，并与他们并肩作战。他经常前往乌克兰东部，为普京于 2022 年 2 月 24 日发起对基辅的大规模攻势辩护。

欧洲开始制裁俄罗斯之后，扎哈尔·普里列平在议会小组负责跟踪持反俄立场的文艺界人士。法新社表示，在支持普京对乌克兰发动战争之前，他经历了车臣战争，并加入了爱德华·利莫诺夫（Edward Limonov）创立的国家布尔什维克党（NBP），拥护民族布尔什维主义。

普里列平不是第一个汽车爆炸的瞄准目标。

被誉为“帝国主义思想家”之女达里娅-杜吉娜（Daria Douguina）被炸死就是一例。2022年8月20日晚上9时35分左右，达里娅-杜吉娜（Daria Douguina）驾驶的汽车在莫斯科附近一条公路上发生爆炸，她被炸死，卒年29岁。被炸的目标本是他父亲。

2023年4月2日，圣彼得堡一家由佣兵组织瓦格纳集团总裁普里格津（Yevgeny Prigozhin）经营的咖啡馆发生炸弹爆炸，导致30人受伤、1人死亡，24人送医，其中俄国知名的军事部落客塔塔尔斯基（Vladlen Tatarsky）更是当场身亡，官媒 《国际传真社》（Interfax）报导，当局已经逮捕一名26岁女凶嫌，据称她此前曾参加过反战抗议活动。

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