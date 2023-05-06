俄罗斯挺战支持普京作家今躲过暗杀

俄罗斯/乌克兰/挺普京作家遇袭

俄罗斯著名民族主义作家扎哈尔·普里莱平今天在一场汽车爆炸事件中受伤，汽车爆炸在莫斯科以东约 400 公里（250 英里）的下诺夫哥罗德地区发生，爆炸造成一人死亡。俄罗斯官方立即将此事归咎于乌克兰和西方国家，但没有提供指控证据。俄罗斯内政部发布消息称，已经有一名嫌疑人已被捕。

广告 继续浏览后续

据路透社消息，俄罗斯民族主义作家在汽车爆炸中受伤，爆炸中有一人死亡。俄罗斯立即将此事归咎于乌克兰和西方国家。俄罗斯外交部女发言人玛丽亚扎哈罗娃在电报群中指控：“事实已经成真：华盛顿和北约助长了另一个国际恐怖组织即基辅政权。”她说这起爆炸是“美国和英国的直接责任”，但她没有提供证据支持这一指控。

塔斯社援引克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫的话说，在没有调查人员提供信息的情况下，他拒绝置评。

Prilepin 是一位小说家，以直言不讳的支持俄罗斯在乌克兰的侵略战争行动而闻名，莫斯科对乌克兰的入侵已进入第 15 个月。他是民族主义观点的多产代表，在电报群Telegram 以及他自己的网站和 YouTube 频道上拥有超过 300,000 名粉丝。

该作家在 2022 年 2 月全面入侵乌克兰之前，曾在乌克兰东部的顿巴斯地区为俄罗斯代理人作战，并在那里率领一支军事部队。他在 2019 年的 YouTube 采访中吹嘘他的部队“大量杀人”。根据他报告说，“这些人已经死了，他们被埋葬了......他们有很多人。”他还说，“顿涅茨克战斗营中没有一个单位有他这样的战果。我们在那里所做的是令人发指的混乱......没有一个战地指挥官有我这样的战绩。”

路透社说，自去年 2 月俄罗斯入侵乌克兰以来，两名主要的亲战俄罗斯理论宣传狂热人员在爆炸中丧生。民族主义理论家杜金的女儿Darya Dugina于 8 月在莫斯科附近的一次汽车炸弹袭击中丧生，而军事博主Vladlen Tatarsky上个月在圣彼得堡一家咖啡馆的炸弹袭击中丧生。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅