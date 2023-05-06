哈里参加完加冕仪式后 急匆匆赶回洛杉矶

加冕典礼

欧洲 – 英国国王查尔斯三世结束加冕典礼后和王后卡米拉搭乘王室金马车返回白金汉宫，稍事休息后现身白金汉宫阳台，观看空军庆祝演出并向民众挥手致意。法国媒体报道说，脱离王室的哈里只身一人来伦敦参加父亲的加冕仪式，而且被排在第三排，这是他和妻子梅根脱离王室后所受到的冷遇。

广告 继续浏览后续

查尔斯三世（King Charles III）和卡米拉王后（Queen Camilla）从西敏寺（Westminster Abbey）返回白金汉宫（Buckingham）后，重要王室成员一同登上白金汉宫的阳台，现场早有冒雨占位的大批民众。

除了威廉王子（Prince William）和王妃凯特（Kate），以及他们的子女乔治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）和路易王子（Prince Louis）之外，查尔斯三世的妹妹安妮公主（Princess Anne）和么弟爱德华王子（Prince Edward）也一同现身阳台。

不过，只身前来伦敦参加父亲加冕典礼的哈里王子（Prince Harry）没有出现在阳台。

英国广播公司（BBC）报导，加冕典礼结束后，其他高阶王室成员搭乘马车前往白金汉宫，但根据目击者，哈里王子登上了停在西敏寺外的一辆汽车。

据知哈里王子5日抵达英国，可能只会简短停留参加典礼，接着赶回美国庆祝长子亚契（Archie）的4岁生日。

头戴王冠的查尔斯三世与王后卡米拉向大批群众挥手致意，民众报以热烈欢呼声。

英国皇家空军特技飞行小组“红箭”（Red Arrows）飞越白金汉宫，且喷出红白蓝三色彩烟庆祝。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅