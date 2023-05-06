欧洲有人炸药袭击银行取款机

荷兰/德国/取款机

用爆炸物袭击自动取款机然后抢钱，这种犯罪行为已在荷兰重复发生，促使银行减少自动取款机器数量。现在，这种类型的犯罪正在向德国以及邻近地区蔓延。比利时和荷兰的犯罪团伙多次被欧洲警察组织捣毁。

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据本台报道称，2月初，德国警方在荷兰协助下逮捕了9人，他们涉嫌自2021年11月以来在巴伐利亚州和巴登-符腾堡州实施了至少50次袭击，犯罪团伙所获赃款非常可观，达520万欧元。一个遭破获的团伙9名嫌疑人有拥有荷兰、摩洛哥、土耳其和罗马尼亚国籍。不过警方并没有将矛头指向任何特定的黑手党组织，因为在荷兰这个贩毒和卖淫的中心，就有大量的黑手党在活动。

对自动取款机的攻击在2000年首次通过主要来自东欧（罗马尼亚、波兰、俄罗斯）的黑帮安装的恶意软件传播，使信用卡欺诈可以从被感染了这些恶意软件的自动取款机上进行。

随着银行加强安全，犯罪团伙开始使用压缩空气技术，然后再是用爆炸物袭击取款机。

在阿姆斯特丹，尽管游客络绎不绝，但自动取款机在晚上11点到早上6点之间关闭，晚上只在夜店附近、人们经过的地方才有提款机保持开放。据荷兰媒体报道，首先感到不方便的是毒贩子。

2021年，不少于880台自动取款机被银行关闭，使荷兰1700万居民总共才有4916台自动取款机。这比2019年少了三分之一。

作为这些措施的一个意外后果，自2015年以来，德国的取款机遭受攻击一直在增加，特别是在边境地区，银行没有那么快的反应和适应。欧洲刑警组织统计，在2015年10月至2018年4月期间，北莱茵-威斯特法伦州发生了200起袭击。而这些攻击的速度正在加快，而且发生在越来越大的地区，远至巴伐利亚。

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