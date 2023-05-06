美泄露文件指，普里戈津与俄军领导层分歧严重，普京参与调停

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俄罗斯雇佣兵集团“瓦格纳”创始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）近日通过社交媒体威胁称，由于缺乏来自俄罗斯军方的弹药支持，瓦格纳部队将于5月10日离开巴赫穆特。他还在一段视频中直指俄罗斯国防部长绍伊古及俄武装力量总参谋长格拉西莫夫，并称“绍伊古，格拉西莫夫，他妈的弹药在哪里？” 据《华盛顿邮报》5日援引被泄露的美机密文件报导，俄军方领导层难以回应普里戈津的不断施压，直言不讳的后者曾亲自呼吁俄总统普京进行干预。

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此前未被报道的情报文件据称由美国空军国民警卫队队员特谢拉（Jack Teixeira）在Discord聊天室平台上泄露，表明俄罗斯军方领导层难以回应普里戈津，这位直言不讳的瓦格纳集团创始人曾亲自呼吁普京出面干预。

普里戈津近日就弹药等物资短缺问题的咆哮表明他的恳求被置若罔闻，而威胁要放弃在巴赫穆特的战斗——这是俄乌战争中耗时最长、最激烈的战斗，也是该雇佣兵组织为坚持在入侵中扮演重要角色而做出的最后努力。目前还不清楚普里戈津的公开抨击和呼吁是否会奏效。他将5月10日定为瓦格纳战斗人员从巴赫穆特撤离的最后期限。

在周五发布的一段视频中，普里戈津表示，他将在5月10日之前从巴赫穆特撤出瓦格纳部队，也就是克里姆林宫计划举行的二战胜利日纪念活动的第二天。法新社周六报导指，普里戈津曾要求克里姆林宫允许他放弃在巴赫穆特的阵地，将其交给车臣领导人卡德罗夫的武装。

普里戈津在给俄防长绍伊古的一封信中写道：“我请你在5月10日零时前发布关于将瓦格纳准军事部队在巴赫穆特及其周边地区的阵地转移到阿赫玛特营的部队的作战命令”。他指的是卡德罗夫控制的车臣部队。

普里戈津在2月份也提出了类似的指控，他在社交媒体“电报”平台上接受挺战派军事博主采访时对瓦格纳集团所面临的弹药短缺表示抱怨，然后发布了一张据他所说的，一堆该集团雇佣兵尸体的照片，并指责俄军首长的供应不足。

遭泄露的美国情报文件表明，俄罗斯的军事领导层对普里戈津发起的激烈公开抨击感到沮丧，并就如何平息他的批评进行了辩论。根据这些文件，俄国防部官员考虑过发起一场公开运动，通过一个代理人来诋毁普里戈津。

一份标为绝密的文件写道，“（俄国防部）官员们最初指出，如果国防部要试图反击普里戈津的公开声明，他们应该找到地位平等的盟友来对抗普里戈津，而不是自己动手”。文件称，“然而，他们最终无法确定，如果俄罗斯政府不禁止普里戈津公开发表言论，国防部如何能够成功地与普里戈津打一场信息战。”

该文件指出，这些信息是基于一份“信号情报报告”，这意味着它是通过拦截或窃听通信获得的。在2月21日罕见的公开回应中，俄罗斯国防部否认其在故意饿死“志愿者”，这个词是官员们对瓦格纳雇佣兵的称呼。雇佣兵组织在俄罗斯是非法的。瓦格纳集团的雇佣军行为或违反当前俄联邦宪法和刑法。

俄罗斯国防部在回应中没有点名普里戈津，但表示与此相反的声明是企图“分裂俄罗斯集团各部门之间密切的互动和支持机制”。在过去的九年里，瓦格纳集团一直在暗中推进莫斯科在全世界的利益。

但在这段时间里，从政府餐饮合同中赚取财富并获得“普京的厨师”绰号的普里戈津，与这位俄罗斯领导人及其核心圈子的关系时好时坏。俄军在乌克兰战争中的早期失败为这位雇佣军首领提供了一个机会，可以用他的私人武装来拯救莫斯科，从而成为一个国家力量的参与者。

在俄军失误的同时，瓦格纳集团取得了一些规模不大但广受关注的胜利，为该组织赢得了国家电视台的关注，普里戈津的影响力也得到了提升。随着他的政治地位不断提高，普里戈津在家乡圣彼得堡对军队领导人和地区当局的攻击也更加大胆。自1月以来，普里戈津声称，俄罗斯国家媒体被指示避免引用他的话或提及瓦格纳集团，这与去年赞扬该组织在克里姆林宫所谓的对乌“特别军事行动”中的作用的辉煌报道不同。

普里戈津维持着自己的小型媒体帝国，包括网站和社交媒体“电报”频道，在战争最狂热的支持者中扩大了他的声音。俄罗斯国家新闻机构周五将他的威胁性撤退描述为在前线进行有计划的轮换。有一段时间，普里戈津被允许在似乎不受惩罚的情况下斥责政府官员，分析人士指出，这符合普京的战略，即把乌克兰的政治地盘和战场分割成由敌对集团控制的独立领地，以避免任何一方过于强大。但是，虽然这可能有助于保护普京，但在战场上却被证明是灾难性的。

随着普里戈津的地位越来越高，他发出的攻击也越来越尖锐和个人化，在原本沉默寡言的俄罗斯权力精英中，他变得特立独行，军方似乎要把他置之一旁。首先，他们禁止普里戈津从监狱人口中招募人员，这帮助瓦格纳在去年年底前积累了一支5万人的部队。

然后，正如普里戈津所说，他们剥夺了瓦格纳集团的弹药。他匆忙训练的新兵被直接送往巴赫穆特的前线，并被命令在乌克兰大炮和机枪的惩罚性火力下投入战斗。

普里戈津在周五的一段视频中说：“对于成千上万名在母亲和孩子面前被杀和受伤的人，（绍伊古和格拉西莫夫）将被追究责任，我将确保这种情况发生”。他承认巨大的损失与莫斯科的官方数字相矛盾，但与西方情报部门的估计相近。

泄露的文件指出，俄罗斯军方官员“不能决定性地”说瓦格纳集团是否收到了弹药，因为这些弹药不是由该部门直接分发的，而是通过巴赫穆特的一个工作队分发的。这就承认了“普里戈津的说法可能是合情合理的”。

文件指，另外，俄罗斯联邦安全局（FSB）的官员后来确定，瓦格纳集团的要求在2月上半月得到了满足——但不是全部。一份文件指出，2月12日，格拉西莫夫“据说下令停止弹药供应......也下令停止计划中的军事运输航班，这些航班被设定为运输弹药”到瓦格纳在顿河畔罗斯托夫市的总部，这是一个靠近乌克兰边境的俄罗斯西南部城市。

但随着普里戈津的言论升级，俄国防部官员“提议将对瓦格纳的军火供应增加一倍”，并希望围绕这一努力“发布公共信息”。2月21日，俄国防部称普里戈津的说法不属实。普里戈津在第二天早上发布了死亡士兵的照片和2月17日向格拉西莫夫提出的弹药请求，以此作为回击。

文件显示，普里戈津据信在2月22日或前后被召集与普京和绍伊古会面，当天他发布了死亡战士的照片。一份文件写道：“这次会议几乎可以肯定，至少部分涉及普里戈津的公开指责以及由此导致的与绍伊古之间的紧张关系”，该文件使用了绍伊古姓氏的另一种拼法。

该文件说，在那次会议之前，普里戈津声称他在2月中旬恳求普京允许他继续动用俄罗斯庞大的监狱人口以补充瓦格纳武装的队伍。他抱怨说，俄正规军正在拉拢他的倡议。据报道，普里戈津还向普京提出让瓦格纳训练新动员的俄罗斯人，并要求“促进招募外国战士，即阿富汗人”在乌克兰作战。

该文件援引俄联邦安全局的截获信息说，普京让普里戈津与国防部双方解决这些问题，实际上是站在他的将军们一边，而不是站在瓦格纳首领一边。瓦格纳部队去年春天进入战场，此前俄军因计划不周和战略误判而遭受重大损失。

普里戈津提出了监狱征兵计划，以加强枯竭的俄军队伍，使瓦格纳成为一支更突出的力量。他亲自巡视俄国各地的刑罚地，以高工资的承诺引诱罪犯入伍，对于那些在乌克兰活了六个月的人来说，还有最令人羡慕的奖励：他们的罪行会得到总统的赦免。

瓦格纳的战士中很少有人能坚持那么久。瓦格纳的指挥官们采取了一种战术，派遣一波又一波缺乏训练的罪犯兵去攻击乌克兰在巴赫穆特的阵地，这些罪犯如果撤退，往往会受到处决的威胁。根据美国的估计，这一策略取得了小规模的领土收益，但伤亡明显偏高，占12月以来俄罗斯军队死亡人数的一半左右。

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